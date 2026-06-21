Dem HSV ist ein weiterer Schritt in der Zukunftsplanung gelungen. Ein Offensivspieler aus der eigenen Jugend soll dem HSV in Zukunft helfen und wurde mit einem Profivertrag ausgestattet.

Die Transfer-Planung läuft beim HSV auf Hochtouren. Der Fokus soll natürlich darauf liegen, einen Kader zusammenzustellen, der dem HSV in der kommenden Saison den Klassenerhalt bescheren kann. Gleichzeitig soll aber auch an die Zukunft gedacht werden. In diesem Prozess ist den Verantwortlichen der nächste Schritt gelungen.

Nachdem kürzlich Shafiq Nandja mit einem Profivertrag ausgestattet worden ist und auch der Vertrag mit Hannes Hermann, der leihweise zum SSV Jahn Regensburg wechselt, verlängert wurde, konnte jetzt der nächste HSV-Youngster mit Blick in die Zukunft an die Raute gebunden werden.

Denn Finn Barkowsky aus der eigenen Jugend wurde mit seinem ersten Profivertrag bei den Rothosen ausgestattet. Das teilte der Verein am Sonntagvormittag mit. „Mit Finn binden wir ein vielversprechendes Nachwuchstalent an uns, das insbesondere mit seiner Offensivqualität überzeugt“, fand Christoph Romer, Direktor NLZ & Sportstrategie beim HSV, lobende Worte für den Youngster.

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HSV will weiteren Weg mit Barkowsky gehen

Der 18-Jährige wechselte 2023 aus der Jugend von Hansa Rostock in die U17 des HSV und absolvierte seitdem 77 Partien für die U-Mannschaften des Nordklubs. Zudem lief bereits er als deutscher U16-Nationalspieler auf.

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Man freue sich darauf, den gebürtigen Crivitzer (Mecklenburg-Vorpommern) auf seinem weiteren Weg zu begleiten, und sei „überzeugt, dass er sich bei uns sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln kann“, so Romer weiter.

In der U19 konnte er dabei in 24 Spielen sieben Tore und vier Vorlagen für sich verzeichnen. Zudem durfte sich Barkowsky mit der U21 bereits zehnmal in der Regionalliga präsentieren und kam dabei zu einer Vorlage. Seit Oktober trainierte der 18-Jährige regelmäßig bei den Profis mit und scheint dabei nachhaltig überzeugt zu haben.