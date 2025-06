Nächster Karriereschritt: Dänischer Ex-Meister setzt auf Hamburger Jungen

Bei Hamburgs Fußball-Fans machte sich Jurek Rohrberg als eines der Gesichter von TV-Sender Sky einen Namen. Zehn Jahre lang (2011 bis 2021) stand der gebürtige Hamburger im Volkspark oder am Millerntor vor der Kamera und verkündete die heißesten News über die Vereine. Vor vier Jahren wechselte Rohrberg dann die Seiten, war Assistenzcoach beim zyprischen Spitzenklub Apollon Limassol und danach bei Greuther Fürth. Nun hat er einen neuen Job: Rohrberg wird Fußball-Koordinator beim dänischen Erstligisten Odense BK und schlägt damit einen neuen Weg ein.

Bereits am Sonntag startete Odense (300 Kilometer von Hamburg entfernt) in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Mit dabei war auch Rohrberg. Der 40-Jährige zählt erneut zum Team von Cheftrainer Alexander Zorniger, unter dem er bereits auf Zypern und in Fürth arbeitete. Ende Oktober war Schluss bei den Franken, nun zogen Zorniger und Rohrberg weiter. Neu in ihrem Team ist mit Ex-Profi Martin Lanig (früher u.a. Köln, Stuttgart, Frankfurt) ein weiterer Assistent.

Rohrberg macht bei dem dreifachen dänischen Meister (gewann zuletzt 1989 den Titel) allerdings auch den beruflich nächsten Schritt. Nach wie vor gehört er dem Trainerstab an, ist Zornigers engster Vertrauter, aber insbesondere als Fußball-Koordinator angestellt. Er kümmert sich um die Belange rund um den Chef-Trainer, verknüpft die unterschiedlichen Bereiche im Staff und versucht auch, die Transfervorstellungen des erfahrenen Zorniger zu realisieren. Zusammen wurden sie bereits auf Zypern Meister, feierten 2022 den Titelgewinn.

Kurzfristig will Odense nach zuletzt schwierigen Jahren wieder eine gute Rolle in der Superligæn spielen. Vor einem Jahr war der Traditionsverein abgestiegen, schaffte Ende Mai als Meister aber den sofortigen Wiederaufstieg. Nun wollen Zorniger und Rohrberg den Verein wieder auf sportlich solide Beine stellen.