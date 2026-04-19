Nächster Ausfall droht: Verletzung im Derby – HSV zittert um Muheim

Wie schwer hat es ihn erwischt? Neben der Derby-Pleite in Bremen (1:3) und den insgesamt drei Roten Karten sorgte Miro Muheims Verletzung für zusätzlichen Schmerz beim HSV. Der Schweizer hatte sich nach 73 Minuten eine Knieblessur zugezogen und musste ausgewechselt werden. Droht dem Aufsteiger womöglich der nächste Ausfall eines Stammspielers?

Humpelnd und das rechte Knie dick bandagiert, trottete Muheim nach der Partie durch die Katakomben des Weserstadions in Richtung Kabine. Nach einem Zweikampf und Leonardo Bittencourts Schubser war der HSV-Profi unglücklich auf dem Boden aufgekommen und verdrehte sich dabei das Knie. Das sah so übel aus, dass nicht wenige Beobachter an eine schwere Verletzung dachten.

HSV-Trainer Polzin gab zunächst Entwarnung bei Muheim

Immerhin: Merlin Polzin gab nach der Partie zumindest teilweise Entwarnung, so weit es ihm eben möglich war. „Die ersten Untersuchungen waren aus unserer Sicht positiv“, stellte der Trainer fest, nachdem die anwesenden HSV-Mediziner einen ersten Check bei Muheim unternommen hatten. „Es sah nicht so aus, als ob mehr passiert wäre.“ Polzin betonte aber auch, dass man zunächst noch weitere Untersuchungen abwarten müsse.

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Diese sollen spätestens am Montag im Athleticum am Volkspark erfolgen. Dann wird sich herausstellen, wie schwer es Muheim erwischt hat. Für den Schweizer steht in den kommenden Wochen eine Menge auf dem Spiel. Zunächst will er mit dem HSV in den verbleibenden vier Saisonpartien den Bundesliga-Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. Anschließend möchte der Linksfuß mit der Schweiz bei der WM für Furore sorgen. Seine Berufung in den Kader der Eidgenossen gilt als gesichert. Seit November 2024 wurde er in jeder Länderspielphase nominiert und kam zu insgesamt acht Einsätzen.

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Beim HSV hofft man, dass Muheim bereits am kommenden Samstag gegen Hoffenheim (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) wieder zur Verfügung steht. Dann sollen nach Möglichkeit auch die in Bremen erneut fehlenden Luka Vuskovic und Albert Sambi Lokonga wieder dabei sein.