Nächste Woche Trainingsstart: Sind drei HSV-Profis dann gar nicht mehr dabei?

Am Montag beginnt für die HSV-Profis nach der Aufstiegssause wieder die Zeit der harten Arbeit. Die zweitägigen Leistungstests bilden den Auftakt in die Vorbereitung, ehe es am Mittwoch erstmals auf den Platz geht. Durchaus möglich, dass drei Spieler des Aufgebots dann schon nicht mehr dabei sein werden.

Mitte der Woche saßen Trainer Merlin Polzin und die HSV-Bosse Stefan Kuntz und Claus Costa zusammen. Stundenlang tauschten sich die drei über ihren Kader aus und diskutierten über die Perspektive einzelner Profis. Schon zuvor war eigentlich klar, dass die zuletzt verliehenen Lucas Perrin, Anssi Suhonen und Guilherme Ramos auch künftig keine Chance haben würden. Dabei blieb es auch nach dem Gipfel.

Perrin, Suhonen und Ramos haben beim HSV keine Chance

Perrin (26), Suhonen (24) und Ramos (27) – wie geht es weiter mit dem Trio? In Absprache mit allen drei Spielern wird entschieden, ob sie überhaupt Anfang der Woche im Volkspark erscheinen sollen. Oder ob sie die Zeit lieber dazu nutzen, mögliche Wechsel voranzutreiben. Erfreulich für den HSV: An allen dreien gibt es Interesse, das wurde den HSV-Bossen von den Beratern der Spieler signalisiert.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Fußgänger gegen Rüpel-Radler : „Manche trauen sich nicht mehr aus dem Haus“

„Manche trauen sich nicht mehr aus dem Haus“ Hamburgs Iraner über die Lage in Nahost : „Angst“, „Hoffnung“ und „Scheiß-Mullahs“

„Angst“, „Hoffnung“ und „Scheiß-Mullahs“ Brutale Jagd auf Homosexuelle : Mit Dates in Hinterhalte gelockt

Mit Dates in Hinterhalte gelockt Die Akte „White Tiger“: 34 Seiten blanker Horror

34 Seiten blanker Horror Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Die wichtigsten Fragen zum HSV-Trainingsstart , die DFB-Frauen auf EM-Mission & Tennis-Star Tatjana Maria kündigt Großes an

Die wichtigsten Fragen zum , die auf EM-Mission & Tennis-Star kündigt Großes an 20 Seiten Plan7: Alles zu den Mega-Shows von Ed Sheeran, Jazz-Legende Herbie Hancock im CCH & das ist neu bei den Karl-May-Spielen

Insbesondere für Perrin gibt es mehrere Interessenten. Der Innenverteidiger legte beim belgischen Erstligisten Cercle Brügge eigentlich eine gute Rückrunde hin, kam wettbewerbsübergreifend auf 16 Partien und wurde zum Stammspiele. Die Kaufoption in Höhe von einer Million Euro zogen die Belgier aber nicht. Zuletzt hieß es, Ligue-1-Klub AJ Auxerre habe großes Interesse, Perrin nach Frankreich zurückzulocken. Auch Absteiger St.Etiénne soll seine Fühler ausgestreckt haben.

Kehrt Suhonen in seine Heimat Finnland zurück?

Interesse aus der Heimat soll es auch an den anderen beiden Abgangs-Kandidaten geben. Mittelfeldmann Suhonen sträubte sich bislang stets, nach Finnland zurückzukehren. Doch nach seiner mäßig verlaufenen Leihe zu Zweitliga-Absteiger Regensburg (14 Einsätze, nur eine Vorlage) könnte ein Wechsel in die Heimat helfen, die Karriere wieder in Schwung zu bringen. Auch dänische Vereine sollen bei Suhonen vorgefühlt haben.

HSV-Profi Marco Richter gegen Regensburgs Anssi Suhonen, Leihgabe aus Hamburg WITTERS HSV-Profi Marco Richter gegen Regensburgs Anssi Suhonen, Leihgabe aus Hamburg

Und Ramos? Der Abwehrmann konnte während seines Leihjahres beim portugiesischen Erstligisten Santa Clara (nur sechs Einsätze) nicht überzeugen. Dennoch sollen sich ihm aktuell Alternativen in Portugal bieten. Wäre gut für Ramos, wenn die Gespräche konkreter würden – denn beim HSV wäre er unter Garantie Dauergast auf der Tribüne.

Das könnte Sie auch interessieren: Bleibt er beim HSV? Dieser Profi muss weiter zittern

Wird der HSV seine drei Profis los? Bei zwei anderen funktionierte es zuvor schon. András Németh wechselte für eine Ablöse von rund 400.000 Euro zu Puskas Akademia in seine Heimat Ungarn. Tom Sanne schloss sich dem bayrischen Regionalligisten Wacker Burghausen an.