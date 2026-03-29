Nach Vuskovic und Stange: Das nächste HSV-Juwel sorgt international für Furore

Fast die ganze Fußball-Welt hat mittlerweile Notiz von Luka Vuskovic genommen und schwärmt von dem HSV-Talent – spätestens, seitdem der 19-Jährige am vergangenen Donnerstag gegen Kolumbien (2:1) sein erstes Tor für Kroatiens Nationalteam erzielte. Doch auch zwei weitere Hamburger Talente nutzen die Länderspielpause, um sich in den Vordergrund zu spielen. Nach Otto Stange (Torschütze für Deutschlands U21) sorgte nun auch Louis Lemke kräftig für Furore.

Der 16-Jährige gilt als die nächste Super-Perle des HSV und bringt alle Voraussetzungen für eine große Karriere mit. Nachdem er im Oktober seinen Vertrag trotz größter Konkurrenz bis 2028 verlängerte, nimmt Lemke mittlerweile in schöner Regelmäßigkeit am Training der Profis teil. Das scheint sich offensichtlich auszuzahlen.

HSV-Talent Lemke will mit Deutschland zur U17-EM

Am Samstag traf der Linksverteidiger beim 1:1 der deutschen U17 gegen Slowenien und sicherte seinem Team damit die Chance, sich noch auf direktem Wege für die EM in Estland (25. Mai bis 8. Juni) zu qualifizieren. Das Besondere: Für Lemke war es bereits sein dritter Treffer in den vergangenen vier Länderspielen. Für einen Defensivspieler eine erstaunliche Quote.

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Nach dem 2:1 im ersten Spiel gegen Nordmazedonien brauchen Lemke und Co. nun am Dienstag gegen Frankreich einen Erfolg, um sich noch den Gruppensieg und das damit verbundene EM-Ticket zu sichern. Möglich ist auch, dass das DFB-Team als einer der vier besten Gruppenzweiten zum Turnier reisen kann.

Lemke stand bereits einmal im Profikader des HSV

Für Lemke sind die Tage bei der U17 ohnehin der nächste Schritt. Der Linksfuß hat ein extrem starkes Jahr hinter sich. In der U21 des HSV, in die er Ende 2025 befördert wurde, ist er längst Stammspieler. Ende Januar stand er gegen die Bayern erstmals im Profikader. Zur neuen Saison könnte er fester Bestandteil des Profi-Aufgebots werden.

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Lemke war in dieser Länderspielpause bereits der vierte Hamburger, der ein Tor erzielte. Neben Vuskovic und Stange (fehlte nach seinem Tor gegen Schweden beim 1:0 der deutschen U20 gegen Griechenland gelbgesperrt) hatte auch Damion Downs getroffen. Der Stürmer netzte für die U21 der USA beim 2:0 gegen Japan.