Am 30. Juni enden beim HSV zahlreiche Spielerverträge. Einen neuen Arbeitgeber haben noch nicht alle Abgänge gefunden. Dazu gehört auch der Franzose William Mikelbrencis.

William Mikelbrencis bedankt sich nach dem letzten Spieltag in Leverkusen zusammen mit seinen Mitspielern bei den HSV-Fans für die Unterstützung. Witters

An diesem Mittwoch öffnet in Deutschland offiziell das Sommertransferfenster. Gleichzeitig endet für einige HSV-Profis die Zeit im Volkspark. Die Verträge der Leihspieler und der bereits feststehenden Abgänge laufen am 30. Juni aus. Einen neuen Verein haben noch nicht alle gefunden. Dazu gehört auch William Mikelbrencis. Der Franzose ist damit zumindest vorerst arbeitslos. Lange dürfte dieser Zustand allerdings nicht anhalten. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Im Sommer 2022 war Mikelbrencis als 18-Jähriger vom FC Metz aus Frankreich zum HSV gewechselt. Der Außenverteidiger entwickelte sich in den vergangenen vier Jahren im Volkspark kontinuierlich weiter. In der zurückliegenden Bundesliga-Saison kam er in 26 Ligaspielen zum Einsatz – nie zuvor spielte er in seiner Karriere häufiger. Auch wenn Mikelbrencis in der Defensivarbeit immer wieder Probleme hatte, bereitete er am Ende immerhin vier Tore vor und war damit hinter Fábio Vieira (fünf Assists) zweitbester Vorlagengeber des HSV in der Bundesliga.

Der HSV hatte vor vier Jahren für Mikelbrencis 700.000 Euro bezahlt

Anzeige

Grundsätzlich hätten die Verantwortlichen im Volkspark Mikelbrencis auch künftig gern weiter im Kader gehabt. Auf eine Vertragsverlängerung konnten sich beide Seiten allerdings nicht einigen. Vor allem bei den finanziellen Vorstellungen lagen Klub und Spieler zu weit auseinander. Nun verlässt der Franzose, für den die Hamburger vor vier Jahren 700.000 Euro gezahlt hatten, die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin ablösefrei. Ab dem 1. Juli ist Mikelbrencis auf dem Markt – ohne Vertrag, ohne Verein, ohne Job.

Viele Gerüchte, aber noch keine konkrete Spur bei der Vereinssuche

Anzeige

Der mittlerweile 22-Jährige, der seinen Marktwert während seiner HSV-Zeit von 1,5 auf drei Millionen Euro verdoppeln konnte, sucht nun einen neuen Arbeitgeber. Bereits in Verbindung gebracht wurde er mit dem FC Schalke 04, Borussia Mönchengladbach sowie Vereinen aus Spanien und Italien. Sollte er bei seinen Gehaltsvorstellungen nicht zu hoch ansetzen, dürfte seine Zeit als arbeitsloser Profi aber nicht allzu lange dauern.

Ist auch eine HSV-Rückkehr theoretisch noch möglich? Zumindest komplett ausgeschlossen kann das nicht werden. Offiziell verabschiedet wurde Mikelbrencis im Volkspark bislang nicht. Ein kleine Hintertür bleibt damit für den Franzosen vorerst noch offen. Wirklich realistisch ist dieses Szenario aktuell aber nicht.

Anzeige

Fest steht: Mikelbrencis ist nicht der einzige Spieler, für den an diesem Mittwoch im Volkspark die Arbeitslosigkeit beginnt. Gleiches gilt unter anderem für Levin Öztunali sowie die Nachwuchsspieler Omar Megeed und Maurice Boakye, die in der abgelaufenen Saison zumindest zeitweise mit den HSV-Profis trainiert hatten. Eine konkrete Lösung für ihre Zukunft hat bislang keiner von ihnen in Aussicht. Es ist zu erwarten, dass alle nun zügig daran arbeiten werden, diesen Zustand zu ändern – schließlich will kein Profi zu viel von der Vorbereitung auf die neue Spielzeit verpassen.