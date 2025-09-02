Nach Transferschluss: Diese Fluchtwege gibt es noch für HSV-Profis

Um 20 Uhr wurde am Montagabend das Sommertransferfenster in Deutschland geschlossen – und der HSV hat noch zweimal zugeschlagen. Bis zur Winterpause können ab sofort nur noch vereinslose Profis verpflichtet werden. Bei Abgängen sieht die Situation anders aus. Wechsel in das Ausland sind zumindest teilweise noch möglich. Auch für einige HSV-Spieler könnte das in den nächsten Tagen jetzt zum ernsthaften Thema werden.

Neben Deutschland ist auch in anderen großen Ligen wie Italien, Spanien, England oder Frankreich die Transferzeit für diesen Sommer seit Montagabend vorbei. Wechsel in diese Ligen sind nicht mehr möglich. Reichlich Fluchtwege für Profis, die auf dem letzten Drücker noch eine Veränderung wollen, gibt es trotzdem weiterhin – und dazu gehören durchaus auch attraktive Ziele.

Wechsel in die Türkei, Schweiz und Belgien noch möglich

Transfers in die Niederlande sind noch bis zum 2. September möglich, in Österreich endet die Wechselfrist erst am 5. September. In Belgien und Polen schließt der Markt jeweils am 8. September. In der Schweiz und Tschechien ist einen Tag später Schluss. Für einen Abgang nach Saudi-Arabien ist bis zum 11. September Zeit. In die Türkei oder nach Griechenland kann sogar noch bis zum 12. September gewechselt werden.

Bei dieser Auswahl ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nach Ludovit Reis (Brügge), Lucas Perrin (Gijon), Matheo Raab (Union Berlin), András Németh (Puskas AFC), Lukasz Poreba (Elversberg), Sebastian Schonlau (Vancouver), Nicolas Oliviera (Regensburg), Anssi Suhonen (Östers IF), Tom Sanne (Burghausen), Otto Stange (Elversberg) und Joel Agyekum (Viktoria Köln) noch weitere HSV-Abgänge in diesem Sommer geben wird – auch wenn in Deutschland der Markt schon geschlossen ist.

Auf der Kandidatenliste für einen Last-Minute-Wechsel stehen beim HSV unter anderem Guilherme Ramos, Silvan Hefti, Fabio Baldé und Bakery Jatta. Ramos nutzte bereits im vergangenen Sommer die Möglichkeit eines „verspäteten“ Wechsels. Ob sich das bei dem Portugiesen jetzt wiederholt, werden die nächsten Tage zeigen. Für Hefti könnte eine Rückkehr in sein Heimatland Schweiz zur Option werden. Fest steht: Wirklich Klarheit über den HSV-Kader für die aktuelle Saison wird es erst Mitte September geben. Dann ist auch in den meisten anderen Ländern der Markt geschlossen.