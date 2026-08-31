Beim HSV steht ein turbulentes Transfer-Finale bevor. Während zwei Profis vor der Unterschrift stehen, könnten noch mehrere Spieler gehen. Auch ein weiterer Zugang ist nicht ausgeschlossen.

Sportdirektor Claus Costa hat in Absprache mit den Trainern Loic Favé (M.) und Merlin Polzin (r.) bereits viel im Kader bewegt. Noch ist die Arbeit aber nicht vorbei. Witters

Am Sonntag absolvierten Fábio Vieira und Zakaria El Ouahdi ihre Medizinchecks im Volkspark. An diesem Montag sollen beide langfristige Verträge beim HSV unterschreiben. Gibt es keine Probleme, werden sie die Spieler Nummer acht und neun, die die Hamburger in diesem Sommer verpflichten. Demgegenüber stehen bislang zwölf Abgänge. Geschlossen sind damit allerdings nicht alle Kader-Baustellen. Es wird noch mehr Bewegung geben – und das womöglich in beide Richtungen.

Am Dienstag um 20 Uhr schließt der Transfermarkt in Deutschland. Wird der HSV bis dahin noch einen weiteren Spieler holen? Das ist nach MOPO-Informationen nicht ausgeschlossen. Hartnäckig halten sich die Gerüchte, dass auch für die linke Seite noch eine Verstärkung gesucht wird. Entsprechende Gedankenspiele gibt es im Volkspark. Eine konkrete Lösung ist allerdings bisher nicht in Sicht. Sollte es einen weiteren Sommerzugang geben, dürfte es auf eine Last-Minute-Entscheidung hinauslaufen.

HSV will noch einige Spieler abgeben – auch Muheim?

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Deutlich mehr Bewegung soll es beim Transferfinale auf der Abgangsseite geben. Beim 0:2 zum Bundesliga-Start in Dortmund haben Emir Sahiti, Immanuel Pherai und Daniel Elfadli erneut erlebt, dass sie für die Zukunft beim HSV keine oder allenfalls eine kleine Rolle spielen. Pherai und Sahiti schafften es wie schon beim Pokalspiel in Verl nicht in den Kader. Elfadli saß erneut 90 Minuten auf der Bank.

Anfragen soll es für alle geben. So richtig Bewegung kam zuletzt allerdings in keinem der Fälle auf. Zu Wochenbeginn sollen die Bemühungen noch einmal intensiviert und die Gespräche forciert werden. Auch Miro Muheim, der wie Pherai und Sahiti nur noch einen HSV-Vertrag bis zum Saisonende besitzt, gilt weiterhin als Wackelkandidat. Ein Abgang des Schweizers, der den Ligastart leicht angeschlagen verpasst hat, bahnt sich bislang jedoch nicht an.

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Konkurrenzkampf spitzt sich beim HSV weiter zu

Fakt ist: Durch die jüngsten Zugänge wird die Konkurrenzsituation weiter zunehmen. Im Laufe der Hinrunde wird zudem Mario Vuskovic wieder zur Mannschaft stoßen. Die Aussicht auf Spielzeit beim HSV bleibt für die Abgangskandidaten unter normalen Umständen damit sehr überschaubar.

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Entsprechend ist noch mit einigen Abgängen zu rechnen. Dabei muss nicht zwingend alles bis Dienstag passieren. Nach dem Transferschluss in Deutschland sind bis zum Winter keine weiteren Zugänge mehr möglich – es sei denn, die Spieler sind vertragslos. Da in einigen Ländern die Transfermärkte länger geöffnet haben, können HSV-Profis aber auch nach Dienstag noch in diese Länder wechseln. Die Auswahl möglicher Ziele ist groß. Es gehören unter anderem die Schweiz, Portugal, Dänemark, Kroatien, Belgien, Österreich, die Türkei, Polen und die Niederlande dazu.