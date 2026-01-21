Nach Torwart-Entscheidung: So geht es für HSV-Keeper Heuer Fernandes weiter

Läuft alles nach Plan, wird der HSV noch vor dem Stadtderby am Freitag beim FC St. Pauli mit dem Norweger Sander Tangvik einen neuen Torhüter präsentieren. Der 23-Jährige soll am Mittwoch seinen Medizincheck absolvieren und anschließend im Volkspark einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Mit dem Spieler und seinem Klub Rosenborg BK ist alles geklärt. Die Hamburger zahlen rund 2,5 Millionen Euro Ablöse. Doch was bedeutet der Transfer für Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes?

Nach nur sechs Monaten hatte Daniel Peretz den HSV Anfang des Jahres schon wieder verlassen, dabei war er eigentlich für die komplette Saison vom FC Bayern München ausgeliehen. Der Grund für die Blitz-Flucht: Der Israeli war in Hamburg mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden und wollte den Status als Nummer eins haben. Vor seinem Wechsel in den Volkspark sollte ihm das auch mündlich zugesagt worden sein. Die Gefahr, dass sich eine solche Geschichte jetzt mit Tangvik wiederholt, gibt es nicht.

Tangvik ist beim HSV erstmal als Nummer zwei eingeplant

Mit dem Norweger ist alles klar besprochen. Auch wenn der 1,93 Meter große Schlussmann bei Rosenborg BK in den vergangenen zwei Jahren der Stammkeeper war und bereits zum Aufgebot der Nationalmannschaft gehörte, wird es für ihn im Volkspark zunächst nur die Rolle als Nummer zwei geben. Ein Problem soll das für ihn nicht sein.

Sofern sich Heuer Fernandes nicht verletzt, gesperrt wird oder in ein tiefes Leistungsloch fällt, bleibt er auch weiterhin die Nummer eins im HSV-Tor. Parallel dazu sollen im Hintergrund Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem 33-Jährigen laufen – allerdings nicht sofort, sondern erst, wenn die aktuelle Transferphase abgeschlossen ist.

Stimmt Heuer Fernandes, der seit 2019 beim HSV spielt, einer Verlängerung zu, kann er theoretisch auch in der kommenden Saison als Nummer eins in den Volkspark gehen. Klar festgelegt ist die Rangordnung im Tor der Hamburger erstmal nur bis zum Sommer. Perspektivisch soll Tangvik irgendwann den Platz zwischen den Pfosten übernehmen. Wann genau das passiert, hängt vor allem auch von Heuer Fernandes ab, der in den kommenden Monaten weiterhin mit starken Leistungen Werbung für sich selbst machen kann.