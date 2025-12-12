mopo plus logo
Nicolás Capaldo, Albert Sambi Lokonga, Alexander Røssing-Lelesiit und Luka Vuskovic bejubeln ein HSV-Tor

Albert Sambi Lokonga (l.) und Luka Vuskovic verstärken den HSV – wie sie zuletzt ​​​​​​​im Nordderby eindrucksvoll unter Beweis stellten. Foto: WITTERS

paidNach starker Transfer-Bilanz: Braucht der HSV im Winter zwei Neue?

Zweimal müssen die HSV-Profis in diesem Jahr noch ran. Die Partien in Hoffenheim (Samstag) und gegen Frankfurt (20. Dezember) sollen den Eindruck abrunden, dass der Aufsteiger gute Karten hat, sich am Ende dieser Spielzeit den Klassenerhalt zu sichern. Wo aber können die Bosse im Winter den Hebel ansetzen, um diese Wahrscheinlichkeit weiter zu erhöhen? Mit Spannung blicken die Fans dem Transfer-Winter entgegen. Muss der HSV auf gleich zwei Positionen nachlegen?

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

