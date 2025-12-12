Zweimal müssen die HSV-Profis in diesem Jahr noch ran. Die Partien in Hoffenheim (Samstag) und gegen Frankfurt (20. Dezember) sollen den Eindruck abrunden, dass der Aufsteiger gute Karten hat, sich am Ende dieser Spielzeit den Klassenerhalt zu sichern. Wo aber können die Bosse im Winter den Hebel ansetzen, um diese Wahrscheinlichkeit weiter zu erhöhen? Mit Spannung blicken die Fans dem Transfer-Winter entgegen. Muss der HSV auf gleich zwei Positionen nachlegen?



