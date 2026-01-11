Nach Sorgen um Heuer Fernandes: Holt der HSV schnell einen neuen Torwart?

Wann verpflichten die HSV-Bosse einen neuen Ersatzkeeper? Mitte der Woche wurde die Leihe von Daniel Peretz vorzeitig aufgelöst. Der Israeli steht nun beim englischen Zweitligisten FC Southampton zwischen den Pfosten. Einen neuen Schlussmann aber konnten die Hamburger bislang noch nicht präsentieren. Wie dringlich der Bedarf ist, wurde am Samstag beim 1:2 in Freiburg offensichtlich, als sich Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes verletzte und nur unter Schmerzen weiterspielen konnte. Tags darauf gab es Entwarnung – ein Risiko aber bleibt.

Es waren Szenen, bei denen nicht wenigen HSV-Fans das Herz ein gutes Stück weiter in Richtung Hose gerutscht sein dürfte. Nachdem Heuer Fernandes bei einer Rettungstat unglücklich auf seine linke Schulter gefallen war, musste er sich gleich zweimal von Team-Doc Götz Welsch behandeln lassen, zunächst in der 28. Minute und auch nach dem Seitenwechsel (65.). Offensichtlich litt der Torwart unter größeren Schmerzen, biss aber die Zähne zusammen.

Beinahe hätte HSV-Ersatzkeeper Hermann sein Bundesligadebüt gefeiert

Auch auf der Bank herrschte Betriebsamkeit. Während der zweiten Behandlungspause erhob sich Nachwuchskeeper Hannes Hermann und wärmte sich bereits auf. Viel hätte wohl nicht gefehlt und der 20-Jährige, der normalerweise bei der U21 in der Regionalliga das Tor hütet, hätte sein Bundesliga-Debüt gegeben. Dass ihm das beim HSV zugetraut wird, unterstrich Merlin Polzin in dieser Woche. „Ich kenne ihn jetzt schon ein paar Jahre, er hat sich fantastisch entwickelt“, erklärte der Trainer jüngst. Und dennoch: Sollte Hermann ranmüssen, käme das aus HSV-Sicht einem Risiko gleich.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Ausnahme-Winter : Alles rund um die Hamburger „Eiszeit“ – Plus: Die besten Rodelpisten

Alles rund um die Hamburger „Eiszeit“ – Plus: Die besten Rodelpisten Vermisst : Wenn Kinder wie Aaliyah Jolie F. (13) immer wieder abhauen

Wenn Kinder wie Aaliyah Jolie F. (13) immer wieder abhauen Köhlbrand : So soll die neue Brücke aussehen

So soll die neue Brücke aussehen Gastro-Mehrwertsteuer sinkt : Wird Essengehen jetzt günstiger?

Wird Essengehen jetzt günstiger? Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Das kann die neue HSV-Hoffnung Downs & St. Pauli-Leader Hauke Wahl mit Klartext

Das kann die neue HSV-Hoffnung Downs & St. Pauli-Leader Hauke Wahl mit Klartext 20 Seiten Plan 7: Was bald in den Museen gezeigt wird, „Die Carmen von St. Pauli“ ist zurück & Abend der Rockgiganten

Heuer Fernandes‘ Einsatz am Dienstag gegen Leverkusen soll zwar nichts im Wege stehen, so wurde es am Sonntag im Volkspark verlautet. Die Vakanz auf der Position hinter ihm aber bleibt. Der HSV braucht eine neue Nummer zwei.

Elversbergs Kristof ist ein Kandidat beim HSV

Wann kommt der Peretz-Ersatz? Mit Elversbergs Schlussmann Nicolas Kristof (26) wurde am Freitag der Name eines potenziellen Kandidaten bekannt, der das Profil erfüllen würde, nicht nur als Ersatzkeeper zu taugen, sondern Heuer Fernandes zumindest perspektivisch einen Zweikampf um den Stammposten liefern zu können. Unmittelbar bevor steht der Wechsel allerdings nicht, zumal der Österreicher kein Schnäppchen wäre. Eine Ablöse von etwa zwei Millionen Euro dürfte fällig sein.

Ein Kandidat für den HSV: Elversbergs Stammkeeper Nicolas Kristof. IMAGO/Steinsiek.ch Ein Kandidat für den HSV: Elversbergs Stammkeeper Nicolas Kristof.

Helfen könnte dem HSV der sehr enge Draht nach Elversberg. In den vergangenen Monaten hatten Sportdirektor Claus Costa und sein SVE-Pendant Nils-Ole Book mehrfach miteinander zu tun. Die beiden schätzen sich und den engen Draht zueinander. Erst kurz vor Weihnachten tauschten sie sich über Angreifer Otto Stange aus und kamen zu dem beidseitigen Entschluss, die Leihe des HSV-Talents nicht vorzeitig aufzulösen. Stange soll sich bis Sommer in Elversberg beweisen. Wenige Tage später dann gab es erneut Gesprächsbedarf, als die Saarländer Raif Adam aus der U21 des HSV für eine Ablöse in Höhe von 400.000 Euro (plus mögliche Zuschläge) verpflichten. Ist nun in Kürze der nächste Vertragsgipfel zwischen Book und Costa fällig?

Der HSV hat aktuell noch mehrere Torhüter im Visier

Noch ist die Entscheidung nicht gefallen. Der HSV hat mehrere Torhüter im Visier. Doch spätestens in Freiburg dürfte den Entscheidungsträgern klar geworden sein, wie schnell aus der Absicht eines Transfers eine absolute Pflicht werden könnte. Am 2. Februar endet das Transferfenster des Winters.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwere Vorwürfe! Musste Kuntz deshalb beim HSV gehen?

Bislang war der HSV in diesem Januar erst einmal aktiv. Angreifer Damion Downs (21) wurde bis zum Saisonende auf Leihbasis aus Southampton verpflichtet. Neben einem Torwart suchen die Hamburger auch noch eine Alternative für die linke Defensivseite. Mehr tat sich bislang auf der Abgabenseite. Außer Peretz verließ auch Mittelfeldmann Jonas Meffert den Verein und schloss sich Holstein Kiel an.