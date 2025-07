Nach schwerer Verletzung: Diese Pherai-Nachricht wird alle HSV-Fans freuen

Er ist der bislang größte Pechvogel dieser HSV-Vorbereitung. Direkt nach seiner Rückkehr aus dem Sommerurlaub verletzte sich Immanuel Pherai schwer am Knie, seit drei Wochen muss der Offensivmann pausieren. Nun aber gibt es gute Nachrichten von ihm: Möglich, dass Pherai bereits in der kommenden Woche auf den Platz zurückkehren wird.

Der Schrecken war groß, als Pherai am 10. Juli mit dick bandagiertem linken Knie in die Kabine trottete. Ein Innenbandriss setzte den 24-Jährigen außer Gefecht, gleich seine erste Einheit dieses Sommers endete mit einem gewaltigen Schrecken. Mittlerweile aber schöpft Pherai wieder Hoffnung.

Der verletzte HSV-Profi Pherai macht Fortschritte

Mit Freude sollen die HSV-Mediziner registrieren, dass der Nationalspieler Surinames stetig Fortschritte macht. Derzeit schuftet Pherai im Kraftraum vorwiegend auf dem Fahrrad-Ergometer und stärkt die Muskulatur. Im Laufe der Woche soll er zudem leichte Sprungübungen machen und testen, ob das Knie diesen Belastungen standhält.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Pherai sind es extrem wichtige Tests, denn: Sollten sie positiv verlaufen, soll er bereits in der kommenden Woche wieder auf den Platz zurückkehren und dort mit dem Lauftraining beginnen. Das wäre schon mal ein wichtiger Schritt in Richtung seines Comebacks. Klar ist aber auch: Bis zum Liga-Start in Mönchengladbach (24.8.) wird Pherai auf keinen Fall wieder einsatzfähig sein. Mit Glück könnte er in Richtung des Stadtduells gegen St. Pauli (29.8.) in den Kampf um einen der begehrten Kaderplätze eingreifen.

Dem HSV mangelt es an kreativem Mittelfeld-Personal

Für den HSV wäre eine zügige Rückkehr Pherais wichtig. Aufgrund der Verletzung des Edel-Technikers mangelt es im Kader aktuell an einer kreativen Kraft für das zentrale Mittelfeld. Auch deshalb wollen sich die Bosse vermutlich in der zweiten August-Hälfte in diesem Bereich verstärken. Zuvor aber sollen ein Innenverteidiger und ein Mann für die rechte Defensivseite verpflichtet werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Termin steht! Hier gibt es die große HSV-Aufstiegsdoku zu sehen

Ein Kandidat für die Position, auf der sich auch Pherai zu Hause fühlt, bleibt Bayerns Talent Paul Wanner, mit dem die HSV-Entscheidungsträger bereits persönliche Gespräche führten. Auch eine erneute Leihe von Adam Karabec (Sparta Prag) ist zumindest noch möglich. Wanner, Karabec oder andere Optionen – wer auch immer kommt, wird sich dann mit Pherai duellieren müssen.