Nach Schock-Diagnose: HSV-Aufstiegsheld kämpft um seine Karriere

Mitte August des vergangenen Jahres erfüllte sich Sebastian Schonlau einen sportlichen Traum und wechselte nach Kanada zu den Vancouver Whitecaps. Doch sportlich klappte bislang nichts wie gewünscht: Nur ein einziges Mal lief der Ex-HSV-Kapitän in der MLS auf, mehrfach machten ihm Verletzungen zu schaffen. Zuletzt erhielt der 31-Jährige eine erneute Schock-Diagnose und kämpft nun verbissen um seine Karriere – unter tatkräftiger Mithilfe von seinem Teamkollegen Thomas Müller.

Eigentlich sollte in dieser Saison alles besser werden. Ende Februar startete die neue Saison in Nordamerika. Nachdem sich Schonlau in Vancouver privat schnell pudelwohl fühlte, wollte er auch sportlich endlich Fuß fassen. Vor knapp drei Wochen aber wurde der Abwehrmann jäh aus allen Träumen gerissen. Während des Trainings zog er sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel mit Sehnenbeteiligung zu, die Ausfallzeit wurde von den Vereinsärzten auf acht bis zwölf Wochen geschätzt. Ein gewaltiger Schock für Schonlau. Und eine Fortsetzung seiner schier unglaublichen Pechsträhne. In der Serie 2023/24 verpasste er beim HSV aufgrund von Wadenproblemen weite Teile der Saison. In Vancouver machte ihm die Achillessehne in den ersten vier Monaten nach der Ankunft einen Strich durch die Rechnung. Nun der Oberschenkel.

Thomas Müller ist Teamkollege von Ex-HSV-Profi Schonlau

Mittlerweile aber blickt der frühere Hamburger wieder deutlich zuversichtlicher in die Zukunft. Weil Weltmeister Müller seine Kontakte zum FC Bayern spielen ließ und Schonlau einen Termin beim Mannschaftsarzt des deutschen Rekordmeisters verschaffte.

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Vergangene Woche reiste Schonlau dann nach München, ließ sich eingehend von einem Spezialisten untersuchen und schaute zudem beim Bayern-Doc vorbei. Schnell erzielten die Behandlungen Wirkung. Die Ursachen für die Malaisen sollen im Rücken liegen, dort wurde Schonlau intensiv behandelt. Zudem erhielt Hamburgs Ex-Kapitän (bestritt zwischen 2021 und 2025 insgesamt 115 Pflichtspiele für den HSV) eine gänzlich andere Prognose, als es in Kanada der Fall war. Die Auskunft der Münchner Spezialisten: Schonlau solle bereits in den kommenden Tagen wieder voll ins Team-Training einsteigen können.

Schonlaus Team trifft am Wochenende auf Ex-BVB-Star Reus

Genau darauf hofft der gebürtige Warsteiner nach seiner Rückkehr nun. Wenn die Whitecaps am frühen Sonntag (4.30 Uhr MESZ) bei Los Angeles Galaxy mit Ex-BVB-Star Marco Reus antreten, wird Schonlau definitiv noch fehlen. Eine Woche später aber könnte er in San José eventuell schon wieder in den Kader rücken – wenn bis dahin alles glatt läuft.

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Sportlich hofft Schonlau darauf, in Kürze endlich in der MLS anzukommen. Privat läuft hingegen alles wie geschmiert. Ehefrau Inga ist mittlerweile nach Vancouver nachgezogen, gemeinsam genießt das Paar die Auslandserfahrung. Dank Müllers Hilfe soll es demnächst dann auch gesundheitlich und sportlich bei Schonlau endlich aufwärts gehen. Wäre wichtig, um sich für einen neuen Kontrakt zu empfehlen: Schonlaus Vertrag in Vancouver endet am 31. Dezember dieses Jahres.