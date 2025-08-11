Nach Rot auf Mallorca: Sperre droht! HSV zum Bundesliga-Start ohne Torunarigha?

Ein Last-Minute-Tritt und seine möglichen Folgen. Beim 0:2 auf Mallorca flog HSV-Verteidiger Jordan Torunarigha in der Schlussminute nach einer rüden Attacke vom Platz. Was zunächst nach einem harmlosen Feldverweis in einem Testspiel aussah, könnte sich für den HSV allerdings zu einer richtig bitteren Angelegenheit ausweiten: Fehlt Torunarigha nun sogar beim Bundesliga-Start?

Das Einsteigen war genauso übermotiviert wie knüppelhart. Kurz vor dem Ende der Partie auf der Baleareninsel senste Torunarigha Mallorcas Jan Salas um und wurde vom spanischen Schiedsrichter Mateu Ferrer des Feldes verwiesen. Eine Szene, über die sich auch HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz nach dem Abpfiff im Kabinengang mächtig aufregte.

HSV-Profi Torunarigha könnte auch vom DFB gesperrt werden

Der Grund: Läuft es richtig blöd, könnte Torunarigha nun auch vom DFB gesperrt werden. Wie bei Testspielen im Ausland üblich, wird Ferrer seinen Spielbericht in Kürze dem Deutschen Fußball-Bund zukommen lassen. Je nach Schwere des Vergehens werden dann Kontrollausschuss und Sportgericht aktiv.

Beim HSV fürchtet man, Torunarigha könne nun auch vom DFB bestraft und mit einer Sperre für eine oder mehrere Partien belegt werden. Nimmt man die Härte und Intensität des Fouls als Maßstab, darf in der Tat gezittert werden. In Deutschland hätte es für eine Attacke dieser Art vermutlich zwei Spiele Sperre gegeben.

Am Samstag gastiert der HSV im DFB-Pokal in Pirmasens

Der HSV und sein Abwehrmann müssen abwarten, wie und ob der DFB einschreitet. Möglich wäre eine Sperre für das Pokalspiel am kommenden Samstag (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) bei Oberligist Pirmasens, was aus Sicht der Hamburger wohl noch zu verschmerzen wäre. Übler wäre es schon, sollte Torunarigha in der Woche darauf, zum Bundesliga-Auftakt in Mönchengladbach fehlen (24.8.).

Keine schöne Situation für den 27-Jährigen, der sich seinen Start in Hamburg anders vorstellte. Ablösefrei kam der Ex-Berliner im Sommer vom belgischen Erstligisten KAA Gent und sollte beim HSV zum neuen Abwehrchef werden. In der Vorbereitung aber konnte Torunarigha nicht überzeugen – und muss nun sogar um den Bundesliga-Start zittern.