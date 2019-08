Nach Pfiffen gegen Jatta: HSV-Hinterseer legt sich mit den KSC-Fans an!

Das nennt man dann wohl einen Lauf: Lukas Hinterseer gehörte beim 4:2-Sieg in Karlsruhe zu den Matchwinnern des HSV. Das 1:0 war nicht nur sein drittes Pflichtspieltor in Folge, zwei weitere Treffer bereitete der Stürmer beim KSC auch noch vor. „Das war ein ordentliches Spiel von mir“, erklärte er nach dem Abpfiff ganz bescheiden. Was ihn besonders erzürnte, waren die Anfeindungen der KSC-Fans gegen Bakery Jatta.

Am Ende war es noch mal spannender als nötig auf dem Platz. Wie haben Sie es erlebt?

Lukas Hinterseer: Wenn man sich die zweite Halbzeit anschaut, ist es da schon unruhiger geworden als wir uns das vorgestellt und auch vorgenommen haben. Da waren viele Sachen nicht in Ordnung, da müssen wir noch mal drüber sprechen. Die Freude über die drei Punkte ist aber letztlich größer als der Ärger über Dinge, die schiefgelaufen sind.

Gleich rappelt's im Karton: Lukas Hinterseer trifft per Elfmeter zum 1:0.

Meinen Sie Sachen die abseits des Platzes passiert sind oder Dinge auf dem Rasen?

Beides. Wenn Leute meinen, dass sie jemanden beleidigen oder auspfeifen müssen, dann sollen die nach Hause gehen.

Und was war auf dem Platz los?

Es ist schon noch mal richtig Druck gekommen von Karlsruhe. Das musste nicht sein. Wir hatten viele Probleme mit hohen Bällen, mit zweiten Bällen und mit Flanken.

Haben Sie sich zu sicher gefühlt?

Nein, das würde ich nicht sagen. Wir wussten, dass Karlsruhe noch mal kommt. Ein Standardtor und das Stadion kocht. Beim 3:2 brannte es dann richtig, zum Glück hat Jairo das 4:2 gemacht.