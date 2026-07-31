Nach dem Camp in Längenfeld wartet für die HSV-Talente um Kelvin Ojo direkt das nächste Highlight. Der Start beim „Tournoi Européen“ in Frankreich ging aber erst mal schief. Wie es weitergeht.

Louis Lemke, Shafiq Nandja, Jason Bissi-Mouelle und Thierry Sedlatschek sind in Hamburg geblieben, um die Sommervorbereitung mit den HSV-Profis fortzusetzen. Das Quartett wird voraussichtlich auch in Merlin Polzins Kader für das Testspiel gegen den FC Everton am Samstag (17 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) stehen. Für andere Talente, die zuletzt mit im Österreich-Trainingslager waren, steht an diesem Wochenende ein anderes Highlight-Programm an. Sie wollen in Frankreich glänzen, kassierten aber schon einen Rückschlag.

Wie schon in den vergangenen Jahren nimmt die HSV-U21 auch in diesem Sommer am „Tournoi Européen“ teil, einem renommierten Nachwuchsturnier in der Bretagne. 2025 hatte dort Maurice Boakye, der kürzlich in die portugiesische erste Liga zu CS Marítimo wechselte, mit Toren auf sich aufmerksam gemacht. In dieser Woche trat eine wie vor jeder neuen Saison runderneuerte Hamburger Regionalliga-Mannschaft die Reise zum Turnierort Ploufragan an.

Ojo, Poppelbaum und Agyekum mit beim „Tournoi Européen“

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Mit dabei sind unter anderem Torwart Colin Poppelbaum (19), Flügelspieler Kelvin Ojo (19) sowie der von seiner Leihe zu Viktoria Köln zurückgekehrte Verteidiger Joel Agyekum (21). Dieses Trio hatte Proficoach Polzin zuletzt mit ins Camp nach Längenfeld genommen, wobei Ojo und Poppelbaum – genauso wie Henri Schümann (17) – im Anschluss ans Testspiel bei Rapid Wien (2:3) nachgereist waren. In den Alpen zogen alle Talente das Programm voll mit.

In Frankreich gab es zum Auftakt des „Tournoi Européen“ am Freitagvormittag einen Dämpfer für den HSV: Die U21 von Trainer Lukas Anderer verlor das erste Spiel in Gruppe B gegen die Talente von AS Saint-Étienne mit 0:1. Viel Zeit für Frust bleibt aber nicht. Einerseits, weil schon am Abend (Anpfiff 18 Uhr) die zweite Vorrunden-Partie auf die Hamburger wartet, dann gegen Stade Rennes – und andererseits, weil jedes Duell den jungen Kickern eine Plattform bietet.

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HSV-U21 trifft auch auf Rennes und Bournemouth

„Hochkarätige Begegnungen, Talente, die man im Auge behalten sollte, und ein Wochenende, das großartige Unterhaltung verspricht!“, schreiben die Turnierveranstalter und werben mit den „besten europäischen Nachwuchsakademien“, die vor Ort gegeneinander antreten.

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Auch Joel Agyekum war zuletzt mit den HSV-Profis in Österreich. WITTERS

In der HSV-Gruppe ist neben den beiden französischen Teams zudem der englische Vertreter AFC Bournemouth – das Spiel steigt am Samstagvormittag (11.15 Uhr). In Gruppe A kämpfen Real Sociedad aus Spanien und ein Frankreich-Trio ums Weiterkommen: EA Guinkamp, Le Havre AC sowie als sicherlich prominenteste Mannschaft des Turniers Paris Saint-Germain.

Verspäteter Start in die Regionalliga

Am Finaltag Sonntag duellieren sich jeweils die Teams mit den identischen Platzierungen in der Vorrunde. Sprich: Der Vierte aus Gruppe A gegen den Vierten aus Gruppe B, der Dritte gegen den Dritten, der Zweite gegen den Zweiten – und zum Abschluss bestreiten die beiden Gruppenersten das Endspiel im Breizh Park (15.30 Uhr). Im vergangenen Jahr wurde die HSV-U21 auch dank Boakyes Toren starker Gesamtdritter. Zwölf Monate später sind Ojo und Co. dabei. Trotz der Pleite zu Beginn gegen Saint-Étienne ist noch genug Zeit da, um zu glänzen.

Aufgrund der Turnierteilnahme steigt der HSV übrigens verspätet in die neue Regionalliga-Saison ein. Den Auftakt machen Werder Bremen II und der VfB Oldenburg an diesem Freitag (19 Uhr) – das Hamburger Derby zwischen der HSV-U21 und dem Eimsbütteler TV, das ursprünglich für den ersten Spieltag vorgesehen war, wurde auf den 21. August (20 Uhr) verlegt. Das Team von Coach Anderer legt nächste Woche Freitag bei den Kickers Emden los (7. August, 19 Uhr). Aufsteiger ETV gastiert einen Tag später beim SC Weiche Flensburg (8. August, 14 Uhr). Zuvor wartet noch das Pokalspiel gegen BLS Hamburg 01 (Dienstag, 20 Uhr).