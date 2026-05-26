Es liegt auch an Helene Fischer: Der HSV braucht einen neuen Super-Rasen

Es war eine Investition, die sich gelohnt hat. Doch nun heißt es langsam Abschied nehmen. In der zurückliegenden Saison setzte der HSV im Volksparkstadion erstmals auf einen Hybridrasen. Etwa 350.000 Euro hatte das besondere Grün gekostet. Die Erwartungen wurden voll erfüllt. Mit Blick auf die neue Spielzeit muss trotzdem erneut gehandelt werden. Die MOPO kennt die Pläne.

Über Pfingsten war es noch einmal voll im Volksparkstadion – zumindest auf dem Rasen. Ein Sponsoren-Cup, das Mini-Masters mit vielen Nachwuchskickern und eine Veranstaltung der HSV-Fußballschule standen auf dem Programm. Auch diese Herausforderung hat der Hybridrasen überstanden. Das ist bemerkenswert. In den Jahren zuvor musste der HSV den normalen Rollrasen im Volkspark teilweise gleich viermal im Laufe einer Saison austauschen.

Es gab über 30 Heimspiele im Volksparkstadion

Der Hybridrasen hat trotz der Doppelbelastung durch die Bundesliga-Teams der Frauen und Männer eine komplette Saison überstanden. Insgesamt gab es im Pokal und der Liga deutlich mehr als 30 Heimspiele. Dazu kamen einige Trainingseinheiten und andere Veranstaltungen. Selbst die heiße Volksparkphase Ende November mit vier Heimspielen innerhalb von nur neun Tagen und das schlechte Wetter zu Beginn des Jahres wurden nicht wirklich zum Problem.

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Wahrscheinlich wäre sogar noch mehr möglich gewesen. Doch jetzt ist Schluss. In einer Woche, am 1. Juni, eröffnet die US-Band Linkin Park den Konzertsommer im Volksparkstadion. Es folgen Johannes Oerding, Helene Fischer und eine 80er-Show. Der Rasen wird dafür jeweils abgedeckt und kann danach nicht mehr benutzt werden.

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Für die neue Fußball-Saison soll Anfang August dann ein neuer Hybridrasen verlegt werden. Die Kosten von rund 350.000 Euro rechnen sich für den HSV. Unterm Strich ist das günstiger, als wenn im Laufe der Spielzeit mehrfach ein normaler Rollrasen gebraucht wird.