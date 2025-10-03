mopo plus logo
Giorgi Gocholeishvili bejubelt ein Tor für den HSV

Leihgabe Giorgi Gocholeishvili wurde beim HSV sofort zum Stammspieler. Foto: WITTERS

paidNach Krebs-Drama: Was HSV-Profi Gocholeishvili so stark macht

Dass es zwischen Hamburg und ihm passt, spürte Giorgi Gocholeishvili am 7. November 2023: Da bereitete der Rechtsverteidiger den 1:0-Siegtreffer von Schachtar Donezk gegen Barcelona vor. Ein Champions-­League-Märchen im Volkspark. Fast zwei Jahre später hat der HSV-Profi die ganze Stadt in sein Herz geschlossen. Hier lebt Gocholeishvili mit Partnerin Ana und Sohn Sandro (1), der den Krebs besiegte und seinem Vater viel Kraft schenkt.

