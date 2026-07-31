Mit dem HSV konnte sich William Mikelbrencis nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Nun liegen dem Franzosen gleich zwei Angebote namhafter Vereine vor.

In der HSV-Bubble erfreut sich William Mikelbrencis weiterhin größter Beliebtheit, daran hat sich auch nach seinem Abschied in diesem Sommer nichts geändert. Wann immer der Franzose in den sozialen Medien Beiträge postet, werden diese mit zahlreichen Herzen und anerkennende Bemerkungen früherer Hamburger Teamkollegen bedacht. Möglich, dass die Daumen auch demnächst wieder nach oben gehen – denn gleich zwei namhafte Vereine buhlen aktuell hartnäckig um Mikelbrencis.

Nachdem sich der HSV und der Defensivmann nicht auf einen neuen Kontrakt einigen konnten, ist Mikelbrencis seit einem Monat arbeitslos. Immer wieder gab es Spekulationen um ein mögliches Interesse diverser Klubs (z.B. Schalke und Gladbach), konkret aber wurde nichts. Nun jedoch hat der 22-Jährige gleich zwei Angebote vorliegen, zwischen denen er sich entscheiden kann.

Saloniki und Valencia buhlen um Ex-HSV-Profi Mikelbrencis

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Nachdem vor wenigen Tagen bereits der spanische Erstligist FC Valencia mit einer konkreten Offerte vorstellig wurde, macht nun auch PAOK Saloniki ernst. Der griechische Traditionsverein stieg spät in den Poker um Mikelbrencis ein, gibt aktuell aber Vollgas. Und lockt mit Europacupspielen!

William Mikelbrencis am Ball IMAGO/Claus Bergmann

Durchaus möglich, dass Mikelbrencis am heutigen Donnerstagabend auf der Tribüne des altehrwürdigen Toumba-Stadions in Thessaloniki Platz nehmen wird, um sich ein eigenes Bild von seinem möglichen neuen Verein zu machen. Ab 19.45 Uhr empfängt PAOK in der zweiten von vier Qualifikationsrunden für die Europa League Dynamo Kiew und besitzt nach dem 3:2 aus dem Hinspiel beste Chancen aufs Weiterkommen. Allerdings sind sich die Griechen nach MOPO-Informationen der großen Konkurrenz im Werben um den Ex-HSV-Profi bewusst. Sollte Valencia wirklich ernst machen, so heißt es, wäre PAOK wohl chancenlos.

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Beim HSV verfolgen sie Mikelbrencis' Entscheidung aufmerksam

Wohl noch in dieser Woche dürfte die Entscheidung rund um den Franzosen fallen, der mit einem entsprechenden Socia-Media-Post zu seiner Vereinsauswahl vermutlich nicht lange warten dürfte. Sympathiebekundungen aus dem Volkspark wären ihm dann gewiss.

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Unvermindert weiter geht hingegen die Suche des HSV nach einem Mikelbrencis-Ersatz für die rechte Schiene. Die angedachte Verpflichtung von Frankfurts Elias Baum gestaltet sich mehr und mehr schwierig. Aktuell ist Bakery Jatta der einzige echte rechte Schienenspieler des Kaders.