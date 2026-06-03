Nach HSV-Abgang im Winter: „Finnischer Messi“ strahlt wieder

Anssi Suhonen hatte mit der finnischen A-Nationalmannschaft bereits gegen Norwegen um Erling Haaland gespielt. Auch ein Duell mit Portugal stand schon in seiner Vita, damals, im Juni 2024, fehlte aber Cristiano Ronaldo beim Gegner. Auf so viele Stars wie am Sonntagabend dürfte der Ex-HSV-Profi jedenfalls noch nie auf einmal getroffen sein. Mit Finnland gab es für Suhonen ein 0:4 gegen die DFB-Elf. Im Nachgang hat er dennoch gestrahlt. Sein 90-Minuten-Einsatz von Mainz passte zu seiner momentanen Gefühlslage.

Die Zweikämpfe mit Florian Wirtz, Jamal Musiala und Co. überstand der früher so verletzungsanfällige Suhonen unbeschadet, er stand als einer von nur vier Feldspielern der Finnen über die komplette Distanz auf dem Platz. Vom „Kicker“ gab es für den 25-Jährigen die Note 5,0 für seine Leistung gegen Deutschland, wirklich glänzen konnte aber kein Profi im Nationalteam von Coach Jacob Friis. Die deutliche Niederlage gegen die WM-Truppe von Julian Nagelsmann, in der FIFA-Weltrangliste 63 Plätze höher angesiedelt (Platz zehn zu 73), kam wenig überraschend.

Anssi Suhonen verließ den HSV im Januar für Odense BK

Auch Suhonen wird sie verkraften können. Die aktuelle Länderspielreise ist für ihn eine Belohnung für seine erfolgreiche Rückrunde. Am Freitag (19.45 Uhr) testet Finnland noch gegen Ungarn, dann ist Sommerpause – auch für Suhonen, der vor einer Woche bereits einen Saisonabschluss-Post auf Instagram teilte. Dort schrieb er: „Ich habe meine ersten Monate in Odense genossen und freue mich auf die nächste Saison!“ Damit hinterließ der Mittelfeldmann keine Zweifel: Er fühlt sich beim Klub von der dänischen Insel Fünen wohl.

Die Hinrunde der abgelaufenen Saison hatte Suhonen noch leihweise in Schweden bei Östers IF verbracht, im Januar dann gab der HSV ihn nach neun Jahren und einer weiteren Leihe zu Jahn Regensburg (Rückrunde 2024/25) endgültig ab. Der quirlige Profi unterschrieb bei Odense BK, und das gleich bis 2029. Der Deal scheint sich ausgezahlt zu haben. Bei seinem Debüt für den Erstligisten Anfang Februar durfte Suhonen direkt beginnen, und seinen zwischendurch verlorenen Startplatz erarbeitete er sich in der Abstiegsrunde der Superliga zurück.

Zwei Ex-Hamburger: Auch Fiete Arp kickt beim Dänen-Klub

Sogar via Instagram feierte sein Klub seine Auftritte. Unter einem Highlight-Video mit vielen erfolgreichen Suhonen-Szenen während eines Spiels schrieb Odense: „Der finnische Messi“. So bezeichnen auch seine Mitspieler den wendigen, 1,75 Meter großen Ex-HSV-Profi gerne. Zuletzt tat es BK-Linksverteidiger Adam Sørensen in den sozialen Medien.

Anssi Suhonen ist seit dem Winter für Odense BK am Ball. Vorher war er beim HSV zu Hause. IMAGO / Gonzales Photo Anssi Suhonen ist seit dem Winter für Odense BK am Ball. Vorher war er beim HSV zu Hause.

Eine Muskelverletzung stoppte Suhonen im April, und nach seinem Comeback siegte Odense im Mai nicht mehr. Der Klassenerhalt gelang dennoch. Beim finalen Saisonspiel gegen Vejle BK durfte der Finne erstmals über 90 Minuten ran, an der Seite übrigens von einem anderen Ex-Hamburger: Fiete Arp (26), der bereits im Vorjahressommer zum Boldklub gewechselt war. Den endgültigen Profi-Durchbruch auf Dauer hatte beim HSV weder der eine noch der andere geschafft.

Letzter Einsatz für den HSV vor der Beförderung von Polzin

Im Fall von Suhonen war das nicht zuletzt vielen Verletzungen geschuldet. Suhonen wurde als junger Profi unter anderem von einem Kreuzbandriss (Saison 2020/21) und zwei Wadenbeinbrüchen (Mai bis September 2022 sowie Juli 2023 bis Januar 2024) zurückgeworfen. Mehrere muskuläre Blessuren kamen hinzu. Und so konnte auch Tim Walter, der HSV-Coach, unter dem Suhonen die meisten Partien absolvierte (39), zu selten konstant auf ihn setzen.

Unter Merlin Polzin lief er lediglich zweimal auf – einmal bei dessen Interimsspiel in Rostock (2:2) im Februar 2024, das andere Mal kurz vor Weihnachten in der Aufstiegssaison 2024/25. Beim 5:0 gegen Greuther Fürth, das entscheidend zu Polzins dauerhafter Beförderung zum Chefcoach beitrug, verbuchte Suhonen als Joker sogar einen Assist. Es war zugleich aber sein letzter Auftritt im HSV-Trikot. In der anschließenden Transferphase ging es leihweise nach Regensburg. Zwölf Monate später erfolgte dann der feste Schritt nach Odense – und der scheint für seine Karriere genau der richtige gewesen zu sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Duell der Monster: HSV-Liebling Vuskovic zieht den Kürzeren

In der Bundesliga kam Suhonen noch nie zum Zug, dafür durfte er sich jetzt auf Nationalmannschaftsebene mit Joshua Kimmich, Deniz Undav und Co. duellieren. Und immerhin: Der Mann mit der Nummer 16 auf dem Rücken verbuchte 63 Ballkontakte, gewann sechs seiner zehn Zweikämpfe, wurde viermal gefoult, schoss zweimal aufs deutsche Tor von Oliver Baumann und brachte 90 Prozent seiner Pässe an den finnischen Mitspieler.