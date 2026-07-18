Nach einer furiosen ersten Halbzeit, in der fünf Tore fielen, verlor der HSV sein erstes Testspiel der Saison gegen Rapid Wien mit 3:2 (3:2). Nach einem Weckruf in der dritten Minute und dem 1:0 für die Hausherren durch Ercan Kara meldeten sich auch die Hamburger im Spiel. Yussuf Poulsen erzielte das erste Tor der HSV-Saison (17.), Albert Grœnbæk legte einen weiteren Treffer zum 1:2 obendrauf (24.). Durch zwei Slapstick-Tore drehte das Rapid das Spiel noch vor der Pause auf 3:2. Erst traf Kara mit dem Rücken (35.), dann Louis Lemke ins eigene Tor (37.). Nach der Pause wechselte Coach Merlin Polzin jede Menge durch und gab auch Jugendspielern Einsatzzeiten. Sowohl Martin Adeline als auch Kofi Amoako gaben zudem ihre Debüts und spielten jeweils 45 Minuten. Anschließend beruhigte sich das Spiel und beide Seiten konzentrierten sich eher auf die defensiven Tugenden. Am Ende blieb es beim 3:2 für die Gastgeber, für die es in der kommenden Woche in der Conference-League-Qualifikation bereits ernst wird.

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