Nach EM-Gala: Millionen-Talent soll auch beim HSV durchstarten

Der Auftakt war verheißungsvoll. Norwegens Start bei der U19-EM geriet zur Gala-Show von Alexander Røssing-Lelesiit, beim 2:2 gegen England traf das HSV-Talent und bereitete den zweiten Treffer vor. Am Dienstag (16 Uhr/live auf Sportdigital Fußball) geht es für den Geheimfavoriten des Turniers nun gegen die Niederlande, ehe am Freitag (19 Uhr/live bei Sky Sport News) der DFB-Nachwuchs wartet. Beim HSV erhoffen sie sich, dass Røssing-Lelesiit mit dem Turnier den nächsten Schritt macht – und ab Sommer dann auch bei den Profis voll angreift.

Knapp drei Millionen Euro ließen sich die Hamburger im Winter die Dienste des 18-Jährigen kosten. Røssing-Lelesiit, der zuvor für Lillestrøm kickte und in seiner Heimat als Supertalent gilt und dies bei der EM unterstreicht, offenbarte im Training schnell sein Potenzial, kam zudem auf zwei Zweitliga-Einsätze. Fest steht aber auch: Der Mittelfeldmann wird körperlich zulegen müssen, um seine Einsatzchancen zu verbessern. Denn bei den Profis sind die Unterschiede naturgemäß größer als auf U19-Ebene.

Røssing-Lelesiit braucht beim HSV noch mehr Zeit

Claus Costa ist mit Røssing-Lelesiits ersten HSV-Monaten zufrieden. „Alex hat das halbe Jahr Eingewöhnungszeit sehr gutgetan, um sich an die körperliche Härte zu gewöhnen“, so der HSV-Sportdirektor. „Er wird physisch aber sicherlich noch zulegen müssen und dies auch tun. Wir sind überzeugt von seinem Potenzial und hoffen, dass ihm die Vorbereitung guttut, um weiter anzugreifen. Wir haben in jedem Fall Geduld mit ihm.“

Gemeinsam mit Aboubaka Soumahoro gilt der Norweger als HSV-Wette für die Zukunft und soll im Idealfall irgendwann eine hohe Ablöse einbringen. Nun erhofft sich der Verein zunächst mal erste Schritte des Teenies in der Bundesliga. Eine Verleihe ist derzeit noch nicht angedacht und könnte nur Thema werden, sollte Røssing-Lelesiit in der Vorbereitung erkennbar hinten dran sein. Bei der EM aber betreibt er derzeit mächtig Eigenwerbung – und macht Lust auf mehr im HSV-Trikot.