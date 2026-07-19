Kofi Amoako und Martin Adeline feierten beim 2:3 im Test bei Rapid Wien ihr HSV-Debüt. Während des Trainingslagers in Längenfeld wartet nun eine besondere Prüfung auf sie.

Der erste Sommer-Test des HSV wurde für zwei Profis gleich zum Debütanten-Ball. Beim 2:3 bei Rapid Wien durften Kofi Amoako und Martin Adeline erstmals im HSV-Trikot ran. In Kürze nun wird auf die beiden ein Ritual warten, um das kein Zugang herumkommt – und bei dem die fußballerischen Künste eine eher untergeordnete Rolle spielen.

Die Freude über sein Debüt war Amoako anzumerken, als er wenige Minuten nach dem Abpfiff durch die Katakomben des Wiener Weststadions huschte. „Es war sehr schön, das HSV-Trikot erstmals angehabt zu haben“, erklärte der von Dynamo Dresden gekommene Mittelfeldmann und deutete auf die Raute auf seinem Jersey. „Schön auch, dass so viele Fans dabei waren.“

Die HSV-Zugänge Amoako und Adeline deuteten ihre Stärken an

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14.541 Anhänger wurden Zeugen des Hamburger Doppel-Debüts, bei dem sich die beiden Neuen die Klinke in die Hand reichten. In Hälfte eins durfte der zum Wochenstart aus Troyes verpflichtete Adeline ran, nach der Pause wurde er von Amoako abgelöst. Beide zeigten ansatzweise, wie sie dem HSV helfen könnten. Adeline startete mehrfach hinter Rapids Abwehrkette durch und bot Passwege an, wurde von seinen Kollegen aber noch zu selten gefunden. Amoako überzeugte nach dem Wechsel mit dem einen oder anderen guten Tackling.

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Der 21-Jährige staunt nach seinen ersten knapp zwei HSV-Wochen darüber, was rund um ihn herum passiert. „Die Intensität und die Körperlichkeit gehen im Vergleich zur zweiten Liga nach oben“, stellt er fest. „Ich habe das Gefühl, in der Bundesliga geht jeder hart in die Zweikämpfe. Das ist der Unterschied zur zweiten Liga. Da siehst du stärkere und etwas schwächere Spieler. Aber jetzt sind auch die etwas schwächeren Spieler sehr stark. Dadurch kann man nur besser werden und wachsen.“

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Im ersten Testspiel der Saison war der HSV gegen Rapid Wien mit 2:3 unterlegen. WITTERS

Der HSV absolviert derzeit sein Trainingslager in Längenfeld

Zugang zu ihren neuen Kollegen scheinen sowohl Amoako wie auch Adeline schnell gefunden zu haben. Fehlt nur noch das Aufnahmeritual, das aller Voraussicht nach während des Trainingslagers in Längenfeld durchgeführt werden soll. Um das sogenannte Einstandsständchen werden beide nicht herum kommen. Amoako ist davor nicht bange: „Ich kenne viele Songs und werde improvisieren. Es könnte in Richtung Französisch gehen.“ Adeline dürfte Ähnliches vorhaben.

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Viel wichtiger aber: Beide wollen die Tage in Österreich nutzen, um sportlich weiter auf sich aufmerksam zu machen. Für Amoako geht es darum, sich als starker Backup für das zentral-defensive Mittelfeld zu positionieren, Adeline will weiter vorn zeigen, warum der HSV für ihn eine Ablöse in Höhe von vier Millionen Euro nach Troyes überwiesen hat.