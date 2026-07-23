HSV-Boss Claus Costa war schon genervt, weil sich der Sommer so zäh entwickelte. Nun geht es voran – und trotzdem bleibt Arbeit.

Claus Costa war genervt. Wenige Wochen ist es her, da verfluchte der Sportdirektor des HSV diesen WM-Sommer, an dem sich alles so zäh entwickelte, obwohl der 42-Jährige doch längst zum Handeln bereit war. Mittlerweile ist die WM Geschichte und auch Costa kann wieder lachen. Gleich zwei Transfers setzte er während des Trainingslagers in Längenfeld um. Wichtige Baustellen aber bleiben.

Schlag auf Schlag ging es in den vergangenen Tagen. Am Dienstag stieß Sambias Nationalstürmer Patson Daka (27/zuvor Leicester City) zum HSV, im Verlaufe des Donnerstags wurde der marokkanische Mittelfeldmann Bilal Nadir (22), der zuletzt für Olympique Marseille spielte, in Tirol erwartet. Bereits am Freitag soll auch er mittrainieren. Zwei ablösefreie Zugänge, die dem HSV finanziell nicht wehtun, dafür aber den Transfer-Druck mindern.

Im zentralen Mittelfeld hat der HSV die Qual der Wahl

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Nadir, der am Mittwoch erfolgreich im Volkspark seinen Medizincheck absolvierte und tags darauf nach Innsbruck abhob, erhöht die Variabilität im Hamburger Mittelfeld. Trainer Merlin Polzin hat dort die Qual der Wahl. Mit Nicolai Remberg, Kofi Amoako, Albert Sambi Lokonga, Albert Grønbæk, Martin Adeline und Immanuel Pherai (der den HSV in diesem Sommer noch verlassen könnte) standen bereits vor Nadirs Verpflichtung ein halbes Dutzend zentraler Mittelfeldkräfte bereit.

Daka hingegen ist fürs Toreschießen verantwortlich. Der HSV erhofft sich, dass der pfeilschnelle Sambier an seine Glanzzeiten aus Salzburger Tagen anknüpft, wo er von 2017 bis 2021 reüssierte und für 30 Millionen Euro nach Leicester wechselte. Nach seinen ersten Trainingstagen, in denen er seine Qualitäten bereits andeutete, stellte er fest: „Ich liebe es, Tore zu schießen.“

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Daka und Nadir – ein Doppelpack, der den HSV etwas beruhigter in Richtung der kommenden Transfer-Wochen schauen lässt. Auf Costa wartet dennoch weiterhin reichlich Arbeit. Neben einem Ersatz für den abgewanderten Abwehrchef Luka Vuskovic (jetzt Brighton) sollen ein weiterer Angreifer und möglichst Schienenspieler für beide Seiten kommen.

HSV sucht noch auf mehreren Positionen

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Das ist nicht ganz leicht. Insbesondere die Suche nach einem Abwehrboss gestaltet sich schwer. Gern hätte der HSV Österreichs Nationalspieler Michael Svoboda unter Vertrag genommen – der aber entschied sich während der WM zu einem Wechsel nach Brighton. Ein Kandidat für rechts bleibt Frankfurts Elias Baum – noch aber hat sich die Eintracht nicht entschieden, ob sie den 21-Jährigen wirklich abgeben will. Ein erstes HSV-Angebot, das zwischen drei und vier Millionen Euro lag, wurde abgelehnt.

Für das offensive Mittelfeld bemüht sich der HSV weiter um einen Kauf von Fábio Vieira (Arsenal). Da tut sich zurzeit wenig, Finanzvorstand Eric Huwer erklärte aber in Längenfeld: „Wir kämpfen beinahe täglich um ihn.“