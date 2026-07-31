Es ist ein Instagram-Beitrag der speziellen Art: HSV-Kapitän Yussuf Poulsen spricht in einem Hamburger Barbershop über Verantwortung, Fans und seine Rolle im Team.

Bleibt er es auch? Yussuf Poulsen (l.) war in der vergangenen Saison der Kapitän für seine HSV-Mitspieler. WITTERS

Die MOPO traf HSV-Coach Merlin Polzin kürzlich im Österreich-Trainingslager zum Gespräch, auch in Podcasts äußern sich Fußballprofis wie der gebürtige Hamburger Jonathan Tah heutzutage regelmäßig. Diese Art eines Interviews ist aber durchaus kurios: Yussuf Poulsen wurde bei einem Friseurbesuch in der City befragt und gab Antworten.

Der dänische Stürmer lässt sich in der Innenstadt beim Barbershop „Men’s Place“ die Haare schneiden, das weiß man seit Dienstag. Da teilte der Instagram-Account „mensplace_barbier“ nämlich ein Video, in dem zu sehen ist, wie Poulsen auf einem Friseurstuhl sitzt, ein kleines Mikro in der Hand hält und Fragen von zwei Barbiers beantwortet.

Yussuf Poulsen beantwortet im Barbershop Fragen

Anzeige

„Heute haben wir unseren HSV-Spieler, den Kapitän, Yussuf Poulsen – und ganz netterweise gibt er uns jetzt noch mal ein Interview nach dem freshen Haircut“, sagt Gründer Deniz zunächst und startet anschließend mit den Fragen. Ein Mitarbeiter, Marvin, ist im Hintergrund und schaltet sich zwischendurch auch in das Gespräch ein.

Poulsen, auf seinem Oberkörper bedeckt von einem Haarschneideumhang, wird gefragt, was einen guten Kapitän eines Fußballteams ausmache. Dieser müsse „immer die Gemeinschaft im Auge haben, Entscheidungen treffen für die Mannschaft – und nicht für die eigenen Interessen“, antwortet der 32-Jährige. Mehr Druck als andere Profis verspürt Poulsen in der Rolle des Spielführers laut eigener Aussage nicht.

Anzeige

„Mehr Verantwortung“ als HSV-Kapitän

Aber er habe intern durchaus „mehr Aufgaben“ als andere Spieler und trage „mehr Verantwortung in verschiedenen Sachen“. Das alles geschehe stets mit dem Ziel, „die Jungs in eine Richtung zu ziehen, die das Beste für die Mannschaft ist“. Auch aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit, die in der Vorsaison nur einen Startelfeinsatz zuließ, ist es offen, ob Poulsen die Binde behalten wird. Die finale Kapitäns-Entscheidung des Trainerteams um Merlin Polzin ist noch nicht gefallen.

Anzeige

Für den bisherigen Amtsinhaber steht unabhängig davon fest, dass er in den kommenden Monaten deutlich öfter auf dem Platz stehen will als in seinem ersten HSV-Jahr. Dabei hilft ein mit den Ärzten ausgearbeiteter Spezialplan. Der erfahrene Profi will seinem Team helfen – und die Atmosphäre auf dem Rasen als aktiver Akteur spüren. „Ich habe schon in vielen Stadien gespielt, und das Volksparkstadion ist einzigartig“, sagt Poulsen, als er im Barbershop auf die HSV-Fans angesprochen wird.

Das sind Poulsens Karriere-Highlights

Die Anhänger hätten ihn aber nicht nur in den Heimspielen beeindruckt. „In Wolfsburg war zum Beispiel ein Moment, in dem fast mehr HSVer im Stadion waren als Wolfsburger. Das sagt schon viel aus“, erinnert er an das Auswärtsspiel beim VfL im März, das der HSV vor etwa 10.000 Gästefans mit 2:1 gewonnen hatte. Poulsen kam bei dieser Partie als Joker, ehe ihn danach eine Oberschenkelverletzung erneut ausbremste.

Vor dem Beginn der neuen Spielzeit steht der Routinier bei aktuell 248 Bundesliga-Einsätzen. Die meisten davon sammelte er bei RB Leipzig – und mit den Sachsen holte er unter anderem zweimal in Folge den DFB-Pokal. Nicht nur dies kommt Poulsen in den Kopf, als er in dem Instagram-Video nach seinen Karriere-Highlights befragt wird.

„Es gab viele Höhepunkte“, entgegnet er und zählt auf: „Debüt bei der Natio (bei der dänischen A-Nationalmannschaft; d. Red.), erstes Spiel in der Champions League, Halbfinale bei der EM 2021 gegen England.“ Auf all das sei er sehr stolz, betont Poulsen zum Abschluss. Wobei ein zweiter Teil des speziellen Interviews demnächst folgen soll …