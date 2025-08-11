Nach Degradierung auf Mallorca: So denkt Schonlau über einen Abgang vom HSV

Das Zeichen, das Merlin Polzin am vergangenen Wochenende an Sebastian Schonlau aussendete, war eindeutig. Bei der 0:2-Testspielpleite bei RCD Mallorca kam der HSV-Kapitän erstmals in dieser Vorbereitung überhaupt nicht zum Einsatz. Der Plan dahinter: Schonlau soll begreifen, dass er chancenlos ist, und sich möglichst zügig einen neuen Verein suchen. In der Tat kam die Botschaft bei dem 31-Jährigen mit voller Härte an. Wie aber reagiert er darauf?

Deutlicher hätte Polzin seinem Käpt‘n nicht zeigen können, wo er ihn sportlich ansiedelt. Bei der schon fünften Testspielpleite in Folge wurde der ebenfalls zum Verkauf stehende Gui Ramos Schonlau vorgezogen, was durchaus als sportliche Ohrfeige zu werten war.

Mit Wared Omari feierte später dann der kürzlich verpflichtete Zugang für den rechten Part in der Dreier-Abwehrkette sein Debüt. Grundsätzlich soll dort aber künftig Luka Vuskovic spielen – wenn der Leihdeal des bei Tottenham Hotspur unter Vertrag stehenden Super-Talents wirklich über die Bühne gehen sollte.

Schonlau spielt seit Sommer 2021 für den HSV

So oder so ist Schonlaus Perspektive damit klar. Dem verdienten Profi, der in den vergangenen vier Jahren 115 Pflichtspiele für den HSV bestritt, droht zum Pflichtspielstart der Gang auf die Tribüne. Es sei denn, er zieht die Reißleine und wechselt.

Was plant Schonlau nun? Nach MOPO-Informationen hat er die überdeutliche Botschaft von Mallorca registriert und weiß um seine kaum noch vorhandenen Chancen beim HSV. Der Abwehrmann soll die Geschehnisse durchaus irritiert zur Kenntnis genommen haben und traurig über die Art und Weise seiner Degradierung sein. Insbesondere die Tatsache, dass in der internen Hackordnung nun auch Ramos vor ihm rangiert, soll Schonlau mit Erstaunen aufgefasst haben.

Schonlau wartet auf Angebote reizvoller Vereine

Bezogen auf seine Zukunft ist er zurzeit noch in der Findungsphase. Das Problem: Optionen, die Schonlau reizen würden, haben sich noch nicht aufgetan. Dazu zählen ambitionierte Zweitligisten der Kragenweite Hannover, Düsseldorf oder Schalke. Auch ein Wechsel in die USA hätte für Schonlau seinen Reiz. Ploppen Optionen dieser Art auf, wäre er bereit, den HSV zu verlassen.

Sebastian Schonlau (l.) und Jonas Meffert sind mit dem HSV in die 1. Liga aufgestiegen. WITTERS Sebastian Schonlau (l.) und Jonas Meffert sind mit dem HSV in die 1. Liga aufgestiegen.

Derzeit deutet alles darauf hin, dass der immer noch amtierende HSV-Kapitän sich in der letzten Woche der Transferperiode (endet am 1. September) entscheiden wird, wo er seine Zukunft sieht. Bis dahin hofft Schonlau auf entsprechendes Interesse reizvoller Vereine. Sollte es nicht dazu kommen, könnte ihm tatsächlich die Tribüne drohen.

Schonlau ist diesbezüglich nicht der einzige HSV-Profi, auf den schwere Zeiten zukommen würden und den der Verein gern abgeben würde. Neben Ramos gilt dies auch für Rechtsverteidiger Silvan Hefti und den zurzeit verletzten Bakery Jatta. Beide signalisierten allerdings bereits, sich beim HSV durchsetzen zu wollen. Offen, ob bei ihnen ein Umdenken einsetzt.