Nach Debakel in Würzburg: Hammerharte Kritik von HSV-Kapitän Leibold!

Dieser Auftritt tat mal so richtig weh. Beim Tabellenschlusslicht in Würzburg ging der HSV am Sonntag mit 2:3 (0:2) unter. Keine unglückliche Niederlage, sondern eine verdiente Pleite. So schlecht war der HSV schon lange nicht mehr. Kurz vor Schluss flog mit Amadou Onana auch noch ein Profi vorzeitig vom Platz. Ein echter Tiefschlag!

Fünfmal hatte der HSV zuvor in der Zweiten Liga gegen einen Tabellenletzten gespielt. Eine Niederlage gab es dabei noch nie. In Würzburg änderte sich das. Die Kickers, die zuvor in 21 Spielen nur zwölf Punkte geholt hatten und mit 44 Gegentoren die Schießbude der Zweiten Liga stellten, sorgten für die vierte Saisonpleite des HSV.



URL zum Kopieren Ulreich: Wackelte erst bei einem Rückpass von Jung und legte sich den Ball fast selbst ins Tor. Es folgte eine starke gegen Hasek. Das 0:1 war dann allerdings wieder alles andere als unhaltbar. Note 5 WITTERS Foto: Gyamerah: Schoss vor dem 0:1 Heyer ab und leitete damit den Gegentreffer ein. Vor dem 0:2 hob er das Abseits auf. Note 5 WITTERS Foto: ab. 82 Vagnoman: Gab sein Comeback nach längerer Verletzungspause. WITTERS Foto: Jung: Patzte vor dem 0:2 und sah auch sonst in vielen Szenen schlecht aus.. Note 5 WITTERS Foto: Heyer: Unglücklich vor dem 0:1. Ansonsten bemüht, mehr aber auch nicht. Note 4,5 WITTERS Foto: Leibold: Diesmal mehr im Mittelfeld als in der Abwehr unterwegs. Das allerdings mehr schlecht als recht. Sein Ballverlust vor dem 0:3 war nicht der einzige Fehler. Ein gebrauchter Tag. Note 5 WITTERS Foto: Onana: Konnte nie für Stabilität im defensiven Mittelfeld sorgen. Ließ den Gegenspielern wie vor dem 0:3 oft zu viel Platz und sah dann auch noch Gelb-Rot. Note 5 WITTERS Foto: Hunt: Schaffte es nicht das Spiel zu lenken. Kaum brauchbare Aktionen. Zur Pause war dann Schluss. Note 5 WITTERS Foto: 46. Dudziak: Machte es besser als sein Vorgänger und erzielte immerhin sein erstes Tor in dieser Saison. Note 4 WITTERS Foto: Kinsombi: Lange dabei, aber auf dem Platz kaum zu sehen. Note 5 WITTERS Foto: 82. Wood: Erzielte seinen ersten Pflichtspieltreffer seit dem 25. November 2018. WITTERS Foto: Narey: Bekam mal wieder eine Chance in der Startelf. Nutzen konnte er diese überhaupt nicht. Viele Ballverluste, keine guten Flanken. Schwach. Note 5 WITTERS Foto: Wintzheimer: Konnte nicht wirklich für neuen Schwung sorgen. Note 4 WITTERS Foto: Kittel: Ein Freistoß an den Pfosten. Mehr gab es nicht. Das ist dann unterm Strich auch zu wenig. Note 5 WITTERS Foto: 69. Heil: Bekam einen längeren Einsatz, blieb aber ohne Akzente. WITTERS Foto: Terodde: Bereitete das Tor von Dudziak vor, selbst gab er keinen Torschuss ab. Note 5 WITTERS Foto:

HSV-Trainer Thioune nimmt seine Profis in Schutz

„Wir haben über weite Strecken nicht zu unserem Spiel gefunden und völlig verdient verloren. Die Niederlage war überflüssig und tut weh“, erklärte Trainer Daniel Thioune, der allerdings auch betonte, dass seine Mannschaft den Gegner nicht auf die „leichte Schulter“ genommen habe.

Auf dem Platz sah das nicht wirklich so aus. In der ersten Halbzeit brachte es der HSV nur auf zwei Torschüsse. Selbst die Gegentore waren kein Weckruf. Kapitän Tim Leibold sagte: „Es war die Einstellung, die wir haben vermissen lassen – von der ersten Minute an.“

HSV-Tiefpunkt: Onana flog vom Platz und fehlt im Derby



Drei Gegentore und ein Platzverweis waren das Ergebnis. Kurz vor Schluss flog Amadou Onana mit Gelb-Rot vom Platz. Das Ende eines grausamen Nachmittags für die Hamburger.

Eine verdiente Niederlage beim Tabellenletzten. Kaum vorstellbar, aber der HSV hat es geschafft. Für die Rückfahrt im Bus nach Hamburg kündigte Thioune eine detaillierte Analyse an. An Gesprächsstoff fehlte es nach diesem Auftritt ganz sicher nicht.