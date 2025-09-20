mopo plus logo
Schlägerei von HSV-Hooligans

Bilder, die schockierten: HSV-Fans prügeln im Januar auf Anhänger des 1. FC Köln ein. Foto: Screenshot: X/KoelnCaphunter

paidNach Angriff auf Köln-Fans: So geht der HSV gegen seine Gewalttäter vor

Es war ein Großeinsatz, der für Aufsehen sorgte. Nachdem im Januar etwa 150 maskierte HSV-Hooligans Fans des 1. FC Köln brutal verprügelt hatten, machte die Polizei vor acht Wochen Nägel mit Köpfen. 19 Objekte wurden in Norddeutschland durchsucht, insgesamt 22 Tatverdächtige identifiziert. Die Ermittlungen dauern weiter an, mittlerweile aber soll der HSV die ersten Stadionverbote ausgesprochen haben. Wie aber laufen diese ab? Wie weit ist der Weg zu Stadionverboten? Und wie werden diese in der Praxis kontrolliert? Die MOPO hat nachgeforscht.

