Im Januar wurde Jean-Luc Dompé mit einem Alkoholwert von 1,34 Promille von der Polizei gestoppt. Nun erhielt der HSV-Profi Post vom Amtsgericht – und eine heftige Strafe.

Kein leichter Sommer für Jean-Luc Dompé: Vom Amtsgericht gab es eine saftige Strafe, auch seine HSV-Zukunft steht in den Sternen. WITTERS

Momentan entspannt Jean-Luc Dompé in Marrakesch und genießt seinen Sommerurlaub. Doch die Laune des HSV-Stars dürfte zuletzt erheblich getrübt worden sein: Nach seiner Alkoholfahrt, die sich Dompé im vergangenen Januar leistete, bekam er nun vom Amtsgericht Hamburg-Mitte eine Monsterstrafe aufgebrummt.

Wie die „Bild“ berichtet, muss Dompé fast 100.000 Euro Strafe zahlen, noch dazu wird ihm demnach der Führerschein in Deutschland für ein Jahr entzogen. Bezogen auf die Geldstrafe legte das Gericht 70 Tagessätze fest. Das ist insofern relevant, als dass Dompé – sollte er nicht zahlen – für 70 Tage ins Gefängnis müsste.

HSV-Profi Dompé war im Januar von der Polizei erwischt worden

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Den Franzosen erreichte die Nachricht von der Entscheidung der Richter mitten im Sommerurlaub. Erschwerend zu seiner Alkoholfahrt (er war Ende Januar mit 1,34 Promille am Steuer erwischt worden) kommt die Problematik hinzu, dass er nach dem Verhör der Beamten die Wache mit einem E-Scooter in Richtung seiner Wohnung verließ – und somit direkt die nächste Straftat beging. Denn sein Führerschein war ihm zu diesem Zeitpunkt bereits abgenommen worden.

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Zwei Wochen bleiben Dompé laut dem „Bild“-Bericht, um das Urteil anzufechten und Einspruch einzulegen. Sollte er davon absehen, wäre das Urteil rechtskräftig. Derzeit soll sich der 30-Jährige, dessen Verbleib beim HSV für die kommende Saison fraglich ist, mit seinen Agenten beraten, wie er vorgehen will.

Auch der HSV verdonnerte Dompé zu einer Rekordstrafe

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Auch vom HSV war Dompé nach seiner Alkoholfahrt sanktioniert worden. Der Klub hatte ihn zur vereinsinternen Rekordstrafe in Höhe von 100.000 Euro verdonnert, zudem musste er für einen niedrigen fünfstelligen Betrag Warnwesten in Leuchtfarben besorgen, die in Kindertagesstätten und Grundschulen in Hamburg verteilt wurden. Auch Trainer Merlin Polzin reagierte und suspendierte Dompé für zwei Partien.





Nun setzte es von der Justiz die nächste heftige Strafe für den exzentrischen Fußballer – allerdings nicht zum ersten Mal: Als er im Februar 2023 in ein illegales Straßenrennen am Hamburger Hafen verwickelt war, baute er einen Unfall und beging Fahrerflucht. Damals soll er 45.000 Euro bezahlt haben.