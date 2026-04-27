Nach 16 Jahren: Ehe-Aus bei Ex-HSV-Star Dennis Diekmeier!

16 Jahre lang gingen sie Seite an Seite durch dick und dünn und unterstützten sich dabei auch in den schwersten Kämpfen, die das Leben zu bieten hat. Den Kampf um ihre Ehe haben Dennis Diekmeier und seine Dana nun aber offenbar verloren. Am Montagabend bestätigte die Ehefrau des Ex-HSV-Stars mit einem emotionalen Post die Trennung der beiden.

„Manche Wege im Leben verändern sich – auch dann, wenn man es sich anders gewünscht hätte“, lauten die Worte in einem Instagram-Post, den Dana Diekmeier am Montag veröffentlichte. „Die vergangenen Monate waren für uns als Familie sehr herausfordernd und haben vieles geändert. Inzwischen hatte ich etwas Zeit, alles zu verarbeiten, und möchte ein paar Worte dazu mit euch teilen. Nach 16 Jahren Ehe gehen Dennis und ich getrennte Wege. Ich bitte euch von Herzen um Verständnis und einen respektvollen Umgang mit dieser Situation.“

Ex-HSV-Star Dennis Diekmeier hat vier Kinder

Das Ehe-Aus bei den Diekmeiers – ein Schock auch für viele der Fans des Glamour-Paars, das vier gemeinsame Kinder hat. Tochter Delani (15) leidet an Krebs, vor rund einem Jahr diagnostizierten Ärzte bei ihr einen Tumor an der Nebenniere. Die Diekmeiers führen seitdem einen verzweifelten und aufopferungsvollen Kampf um das Leben ihrer Tochter, der es zuletzt wieder besser gegangen sein soll.

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Ein Kampf, den das nun getrennte Paar ganz bewusst auch öffentlich führte, um auf ähnliche Schicksale anderer Kinder hinzuweisen. Ende vergangenen Jahres, nach einem erneuten Behandlungsversuch, wurde Delani ein radioaktiver Wirkstoff verabreicht, der gezielt von den Tumorzellen aufgenommen werden sollte. Seitdem soll es spürbar bergauf gegangen sein.

Dana Diekmeier: „An erster Stelle stehen meine Kinder“

Delanis Gesundheit und die ihrer Geschwister Dion, Dalina und Divia haben für die Diekmeiers auch weiterhin oberste Priorität. „An erster Stelle stehen für mich meine Kinder“, so Dana Diekmeier via Instagram. „Für sie bin ich da, jeden Tag, mit allem, was ich habe.“

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Dennis Diekmeier (36) war von 2010 bis 2018 HSV-Profi und bestritt 184 Pflichtspiele für den Verein. Nach seinem Wechsel zum SV Sandhausen beendete der frühere Verteidiger seine Karriere vor knapp zwei Jahren und lebte zusammen mit seiner Familie in der Nähe von Heidelberg.