Mit seinem Verhalten auf dem Platz polarisiert Fábio Vieira. Stichwort: Theatralik. Rein sportlich ist er über alle Zweifel erhaben. Trotzdem stellt sich die Frage: Wie viele Millionen Euro ist dieser einzelne Spieler wert, auch wenn er ein Unterschiedsspieler ist? MOPO-Reporter Tim Meinke meint, dass der HSV alles Anständige tun sollte, um den Portugiesen fest vom FC Arsenal zu verpflichten. Florian Rebien hält dagegen und erinnert an Fehler aus der Vergangenheit. Kohle, Kaderplanung, Kabine: das Pro und Kontra zur Vieira-Zukunft.



