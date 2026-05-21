mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Fábio Vieira bejubelt ein Tor für den HSV

Fábio Vieira war der Topscorer des HSV in dieser Saison. Foto: WITTERS

paidMuss der HSV Vieira halten? Der große Streit um die Schmerzgrenze

kommentar icon
arrow down

Mit seinem Verhalten auf dem Platz polarisiert Fábio Vieira. Stichwort: Theatralik. Rein sportlich ist er über alle Zweifel erhaben. Trotzdem stellt sich die Frage: Wie viele Millionen Euro ist dieser einzelne Spieler wert, auch wenn er ein Unterschiedsspieler ist? MOPO-Reporter Tim Meinke meint, dass der HSV alles Anständige tun sollte, um den Portugiesen fest vom FC Arsenal zu verpflichten. Florian Rebien hält dagegen und erinnert an Fehler aus der Vergangenheit. Kohle, Kaderplanung, Kabine: das Pro und Kontra zur Vieira-Zukunft.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test