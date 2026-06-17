Muheim reagiert auf Hass-Welle im Internet – HSV-Star droht WM-Ausfall!

Schlecht begann die WM für Miro Muheim, der beim 1:1 gegen Katar per Eigentor traf. Nun droht dem HSV-Verteidiger sogar der Ausfall für das zweite Gruppenspiel der Schweizer.

Mit größtmöglicher Vorfreude war Miro Muheim zur WM gestartet, das Turnier um den Weltpokal sollte für den HSV-Profi zum absoluten Karriere-Highlight werden. Doch derzeit geht alles schief, was nur schief gehen kann. Nach seinem Eigentor gegen Katar (1:1) zog sich der Schweizer nun auch noch eine Verletzung zu und droht für die zweite Gruppenpartie gegen Bosnien (Donnerstag, 21 Uhr) auszufallen. Zudem wurde er in den sozialen Medien Opfer einer heftigen Beschimpfungs-Welle.

Muheims nächster Rückschlag bei der WM. Wie der „Blick“ berichtet, soll sich der Linksverteidiger bereits am Sonntag, während der Trainingseinheit der Reservisten, eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen haben. Nach dem trainingsfreien Montag fehlte er dann am Dienstag komplett. Damit droht zumindest der Ausfall für die so wichtige zweite Gruppenpartie gegen die von Ex-HSV-Star Sergej Barbarez trainierten Bosnier.

HSV-Profi Muheim unterlief gegen Katar ein Eigentor

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Es wäre der nächste Schlag für Muheim, der bereits einen denkbar schlechten WM-Auftakt hinter sich hat. Gegen die Kataris verlor er in der vierten Minute der Nachspielzeit das Kopfballduell gegen Boualem Khoukhi und fälschte den Ball unglücklich zum späten Ausgleich ab.

Während im Lager der Eidgenossen niemand namentlich Kritik an Muheim äußerte, bekam der 28-Jährige den Frust zahlreicher Fans deutlich zu spüren. Weil viele Anhänger der „Nati“ in ihm den Sündenbock für die späten Punktverluste sehen, gingen auf Muheims Instagram-Account zahlreiche Hass-Kommentare ein. Als Reaktion darauf schränkte der Linksverteidiger seine Kommentar-Funktion ein. Das hat zur Folge, dass nicht mehr jeder User ein Statement unter Muheims Fotos abgeben kann.

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Muheim schränkte schon einmal seinen Instragram-Account ein

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Dass der HSV-Profi, der seit Sommer 2021 im Volkspark spielt, sehr sensibel auf soziale Netzwerke reagiert, ist bekannt. Bereits vor einigen Jahren deaktivierte Muheim zwischenzeitlich seinen Instagram-Account für mehrere Monate, um sich stärker auf den Fußball konzentrieren zu können. Nun macht er erneut mit den Tücken der sozialen Netzwerke und Hass-Kommentaren Bekanntschaft.