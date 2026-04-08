In der Startelf: HSV-Profi könnte Polzins große Überraschung in Stuttgart werden

Glück im Unglück hatte der HSV, weil Miro Muheim nach seinem Platzverweis gegen Augsburg (1:1) vom DFB nur für ein Spiel gesperrt wurde. Und dennoch: Am Sonntag in Stuttgart (17.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) wartet auf Merlin Polzin die schwere Aufgabe, seinen Stammspieler ersetzen zu müssen. Wer erhält den Platz des Schweizers? Durchaus möglich, dass es eine faustdicke Überraschung geben wird.

Muheim zählt zu den unantastbar gesetzten Spielern des HSV, lediglich eine der 28 Bundesliga-Partien dieser Saison verpasste er. Anfang März saß der Nationalspieler beim 0:1 gegen Leverkusen eine Gelbsperre ab, damals wurde er auf der linken Seite von Giorgi Gocholeishvili vertreten. Der Georgier wäre auch jetzt eine Alternative. Polzin aber scheint auch noch einen anderen Plan zu verfolgen.

Baldé könnte für Muheim in die HSV-Startelf rutschen

Am Mittwoch testete der Coach in unterschiedlichen Übungsformen Fabio Baldé auf der linken Schiene als Muheim-Ersatz. Der Junioren-Nationalspieler, der in den vergangenen Monaten für die U21 und U20 Portugals im Einsatz war, ist eine Startelf-Option und vermittelte einen lebendigen und aktiven Eindruck. Vor ihm war wie in den vergangenen Ligaspielen Philip Otele postiert. Setzt Polzin in Stuttgart womöglich auf die vor allem offensiv hochinteressante Variante mit den beiden Sprintern?

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Klar ist: Baldé und Stuttgart, das passt aus HSV-Sicht. Im Hinspiel sprintete der 20-Jährige nach dem missglückten Freistoß von VfB-Star Angelo Stiller auf und davon und bereitete in der Nachspielzeit Fábio Vieiras euphorisch bejubelten 2:1-Siegtreffer vor. Eine Szene, die auch Polzin und sein Trainerstab noch bestens in Erinnerung haben.

Auch Jatta steht dem HSV nach Verletzung wieder zur Verfügung

Baldé ist eine der Optionen für den Sonntag. Es gibt aber noch weitere. Gocholeishvili etwa, der allerdings diesmal schlechte Karten zu haben scheint. Zudem könnte William Mikelbrencis von der rechten auf die linke Seite gezogen werden – wenn Polzin dem genesenen Bakery Jatta einen Einsatz von Beginn an zutrauen würde.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfassbares Video! Ex-HSV-Star von Verein suspendiert

Der Gambier trainierte am Mittwoch voll mit, anders als Luka Vuskovic. Der Abwehrchef hatte tags zuvor einen Schlag abbekommen und pausierte vorsorglich. Jean-Luc Dompé fehlte abermals komplett. Nicolás Capaldo trainierte individuell mit Ball. Auch sein Einsatz bleibt weiterhin fraglich.