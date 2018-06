Moritz, Bates, Wintzheimer: Moin, wir sind die Neuen beim HSV!

Drei neue Gesichter beim HSV: Christoph Moritz (28), David Bates (21) und Manuel Wintzheimer (19) hatten am Donnerstag ihren ersten Arbeitstag in Hamburg. Das Trio feierte HSV-Premiere. Moin, wir sind die Neuen!



„Wir haben mit Christoph Moritz einen sehr erfahrenen Spieler bekommen. Er kennt die Zweite Liga und ist sehr variabel einsetzbar. Er kann als Innenverteidiger und vor der Abwehr im Zentrum spielen. Außerdem hat er eine hohe Sozialkompetenz“, sagt Titz über Moritz, der aus Kaiserslautern in den Volkspark wechselt.



Im Video: So plant Titz den Kader für die Zweite Liga

Stürmer Manuel Wintzheimer kommt aus dem Bayern-Nachwuchs an die Elbe. In 46 Pflichtspielen für den FCB (A-Jugend und Regionalliga) sowie die U19 des DFB kommt er auf 41 Treffer in der abgelaufenen Saison. Titz meint: „Mit ihm bekommen wir einen jungen Stürmer, der in Deutschland im Junioren-Bereich zuletzt eine der besten Quoten hatte. Wir hoffen, dass er bei uns jetzt den nächsten Schritt machen kann.“



Und Bates? Der Schotte kickte zuletzt für die Glasgow Rangers und steht für das Grobe auf dem Platz. Titz: „Wir haben einen Innenverteidiger-Typ bekommen, der groß, kopfballstark, schnell und kompromisslos im Zweikampf ist.“