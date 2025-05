Endlich haben sie es geschafft. Nach sechs Jahren ist dem HSV in dieser Saison der ersehnte Aufstieg in die Bundesliga gelungen – die Spieler werden für immer als erste Aufsteiger in die Geschichte des Vereins gehen. Wer aber war der größte Garant für den Aufstieg? Wer hatte den größten Anteil am Sprung in die Bundesliga? Und für wen verlief die Saison trotz des mannschaftlichen Erfolgs eher enttäuschend? Die MOPO-Noten der Saison zeigen: Nicht alle Profis drehten in der Rückrunde auf. Neben zwei echten Aufstiegshelden gibt es auch klare Verlierer beim HSV.