MOPO-Kommentar: Der Held des HSV heißt Hecking

Als der HSV am 29. Mai die Verpflichtung von Trainer Dieter Hecking als perfekt verkündet hatte, waren die Vorschusslorbeeren ebenso groß wie die Erwartungshaltung an den Neuen auf dem Schleudersitz. Gut drei Monate später darf konstatiert werden, dass der 54-Jährige die Erwartungen bisher absolut übererfüllt hat. Auf vielen Ebenen.



Hecking hat mit all seiner Erfahrung Ruhe in den Verein gebracht, er hat in der extrem diffizilen Causa Jatta den genau richtigen Weg gewählt, dem Spieler intern und extern immer wieder den Rücken gestärkt.



Hecking findet für jeden Spieler die richtige Ansprache

Für jeden einzelnen Spieler scheint er die richtige Ansprache zu finden. Profis wie Gideon Jung und auch Khaled Narey, die im Ansehen der Fans abgerutscht waren, baute er wieder auf. Hecking hat nach den (zu) häufigen Wechselspielen der Vergangenheit der Mannschaft ein System an die Hand gegeben, das sie versteht und beherrscht.



Im Misserfolg gibt es beim HSV oft nur einen Schuldigen: den Trainer. Bei Erfolgen lassen sich meist viele feiern. Die Auferstehung des in der vergangenen Saison so schwer ausgeknockten HSV trägt aber vor allem eine Handschrift: die von Dieter Hecking.