Für großes Aufsehen sorgte der Auftritt der U21 des HSV am vergangenen Freitag in Lübeck. Doch nicht der 2:0-Erfolg der „Rothöschen“ beim VfB sorgte noch weit nach Abpfiff für Wirbel – sondern eine Prügelei zwischen den Fan-Lagern der beiden Vereine, die eigentlich beste Kontakte zueinander pflegen. Zügig wurde gemunkelt: War dies womöglich das Ende der jahrzehntelangen Fan-Freundschaft? Warum ging es an der Lohmühle überhaupt zur Sache? Die MOPO kennt die Hintergründe in Bezug auf die Keilereien zwischen den Anhängern.



