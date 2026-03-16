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Die Fans des VfB Lübeck zündeln während der Partie gegen die U21 des HSV.

Ordentlich was los an der Lohmühle: Vor der Partie gegen die U21 des HSV zündelten die VfB-Fans, hinterher flogen die Fäuste. Foto: imago/Susanne Hübner

paidMOPO kennt die Hintergründe: Warum prügelten sich HSV- und Lübeck-Ultras?

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Für großes Aufsehen sorgte der Auftritt der U21 des HSV am vergangenen Freitag in Lübeck. Doch nicht der 2:0-Erfolg der „Rothöschen“ beim VfB sorgte noch weit nach Abpfiff für Wirbel – sondern eine Prügelei zwischen den Fan-Lagern der beiden Vereine, die eigentlich beste Kontakte zueinander pflegen. Zügig wurde gemunkelt: War dies womöglich das Ende der jahrzehntelangen Fan-Freundschaft? Warum ging es an der Lohmühle überhaupt zur Sache? Die MOPO kennt die Hintergründe in Bezug auf die Keilereien zwischen den Anhängern.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

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