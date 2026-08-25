Moffi legt beim HSV los! Lässt Polzin ihn gleich in Dortmund ran?

Mit Terem Moffi schnappte sich der HSV den Mittelstürmer, den der Verein unbedingt haben wollte. Bei seinem ersten Training zeigte der Nigerianer gleich, was in ihm steckt.

Der Countdown für Dortmund läuft – und Terem Moffi ist bereit, sich für den Bundesliga-Start aufzudrängen. Nachdem der Transfer des nigerianischen Angreifers am Sonntagabend klar gemacht wurde, trainierte er am Dienstag erstmals mit seinen neuen Kollegen. Der erste Eindruck: Wenn Moffi einmal ins Rollen kommt, ist er schwer aufzuhalten.

Nach dem Pokal-Erfolg in Verl (3:0) und der späten Rückkehr nach Hamburg am Montagabend stand längst nicht der komplette HSV-Kader mit Moffi auf dem Platz. All diejenigen, die tags zuvor mehr als eine Halbzeit gespielt hatten, spulten ihr Pensum im Kraftraum ab. Moffi aber nutzte die Einheit, um gleich auf sich aufmerksam zu machen.

Moffi wechselte für zwei Millionen Euro aus Nizza zum HSV

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Der 27-Jährige vermittelte einen guten Eindruck und offenbarte mehrfach seine Abschlussstärke mit seinem starken linken Fuß. Auch körperlich offenbarte er keine erkennbaren Defizite. Und das, obwohl der Angreifer seit Sommer aufgrund zurückliegender Differenzen keine einzige Testpartie beim OGC Nizza absolvieren durfte. Zuletzt hielt sich Moffi lediglich bei der zweiten Mannschaft der Franzosen fit, ehe er für eine Ablöse in Höhe von zwei Millionen Euro vom HSV erlöst wurde.

Bestens gelaunt: Terem Moffi im Gespräch mit HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes. Witters HSV-Trainer Merlin Polzin und sein Assistent Loic Favé (l.) schauten bei Terem Moffis erster HSV-Einheit ganz genau hin. Witters Terem Moffi zeigt sich beim HSV direkt kommunikationsfreudig – hier mit Mittelfeldmann Kofi Amoako (l.). Witters

In den kommenden Tagen nun liegt die Entscheidung, ob Moffi bereits zum Bundesliga-Start sein Debüt feiern darf, bei Merlin Polzin. Sollte der Nationalstürmer seine ersten Eindrücke bestätigen, wäre er zumindest ein klarer Kandidat für den 20-Mann-Kader. In der Startelf aber dürfte im Normalfall auch in Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) zunächst Sturmkollege Patson Daka seinen Platz sicher haben.

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Ebenfalls noch um einen Platz im Aufgebot kämpfen zwei weitere Hamburger. Jordan Torunarigha hofft nach seinem Ausfall in Verl (wegen einer Prellung) rechtzeitig fit zu werden. Das Gleiche gilt für Miro Muheim (Adduktoren), der allerdings auch am Dienstag nur eine individuelle Einheit absolvieren konnte.