Mit zwei Neuen: Warum das Malle-Camp so wichtig für die HSV-Zukunft ist
Sie ist in vollem Gange, die heiße Phase der Vorbereitung. Kommende Woche gastiert der HSV im Pokal bei Oberligist Pirmasens (16.8.), acht Tage später steht das große Bundesliga-Comeback der Hamburger in Mönchengladbach auf dem Programm. Höchste Zeit für die Kehrtwende im bislang eher problematisch anmutenden HSV-Sommer, der durch die Zeit im Mallorca-Trainingslager (bis Sonntag) einen deutlich positiveren Anstrich erhalten soll. Die Bosse setzen darauf, dass die Tage auf der Sonneninsel zum wichtigen Puzzlestück für eine erfolgreiche Saison werden.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.