Sie ist in vollem Gange, die heiße Phase der Vorbereitung. Kommende Woche gastiert der HSV im Pokal bei Oberligist Pirmasens (16.8.), acht Tage später steht das große Bundesliga-Comeback der Hamburger in Mönchengladbach auf dem Programm. Höchste Zeit für die Kehrtwende im bislang eher problematisch anmutenden HSV-Sommer, der durch die Zeit im Mallorca-Trainingslager (bis Sonntag) einen deutlich positiveren Anstrich erhalten soll. Die Bosse setzen darauf, dass die Tage auf der Sonneninsel zum wichtigen Puzzlestück für eine erfolgreiche Saison werden.



