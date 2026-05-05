Mit wie vielen Titeln verabschiedet sich Vuskovic vom HSV und aus der Bundesliga?

Pünktlich zum Saisonfinale hat sich Luka Vuskovic wieder fitgemeldet und zuletzt beim 2:1 in Frankfurt sein Comeback als Joker gefeiert. Für die verbleibenden zwei Spiele dürfte der HSV-Verteidiger wieder in die Startelf rücken. Es werden vorerst seine letzten Auftritte im HSV-Trikot sein. Verabschieden kann er sich dann aus Hamburg mit einer Reihe persönlicher Auszeichnungen im Gepäck.

Vuskovic war nicht nur für den HSV, sondern für die komplette Bundesliga ein großer Gewinn in dieser Saison. Der 19-jährige Kroate hat in nahezu jedem Spiel gezeigt, dass er für mehr bestimmt ist. Seinen Marktwert hat er in den zurückliegenden Monaten von anfangs 18 auf 60 Millionen Euro mehr als verdreifacht. Zum Abschluss warten auf den Top-Verteidiger nun noch ein paar Ehrungen.

Schon vier DFL-Auszeichnungen für Vuskovic

Bereits viermal hat Vuskovic in dieser Saison den Award „Rookie des Monats“ gewonnen. Vergeben wird die Auszeichnung von der DFL. Fans (40 Prozent), ein Expertengremium und die Bundesliga-Klubs (jeweils 30 Prozent) entscheiden bei der Abstimmung. Nun geht es bei der DFL um die Auszeichnungen für die komplette Saison. Vuskovic steht gleich doppelt zur Wahl.

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Der HSV-Verteidiger wurde wenig überraschend für den Titel „Rookie des Jahres“ nominiert. Zusammen mit Leipzigs Yan Diomande und Leverkusens Ibrahim Maza hat er es in die Endauswahl geschafft. Fans können noch bis Freitag auf bundesliga.de ihre Stimme abgeben.

Vuskovic kämpft gegen sieben Bayern-Spieler

Auch bei der Wahl zum „Spieler der Saison“ hat es Vuskovic ins Finale geschafft. Hier steht eine komplette Elf mit allen Mannschaftsteilen zur Wahl. Sieben Spieler kommen vom FC Bayern München, zwei aus Dortmund, einer aus Stuttgart – und mit Vuskovic auch einer vom HSV.

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Zumindest eine weitere persönliche DFL-Trophäe dürfte es am Ende für den HSV-Verteidiger geben. Dazu warten auf ihn noch viele weitere Auszeichnungen von anderen Plattformen. So wurde Vuskovic unter anderem von DAZN gleich für drei Titel in dieser Saison nominiert. Er steht als bester Rookie, als MVP und mit seinem Hackentreffer gegen Bremen für das schönste Tor der Saison zur Wahl.