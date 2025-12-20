Letzte HSV-Heimspiel des Jahres: Spektakel gegen Frankfurt? Garantiert!

Es ist das nächste große Traditionsduell im Volksparkstadion – und das mit sehr hoher Spektakel-Wahrscheinlichkeit. An diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) tritt der HSV zum Jahresabschluss gegen Eintracht Frankfurt an. 57.000 Zuschauer werden live im Stadion dabei sein. Eine solche Kulisse hat es bei dieser Begegnung seit fast 20 Jahren nicht mehr gegeben. Die Vorzeichen stehen gut, dass die Besucher auch auf ihre Kosten kommen werden.

„Wir freuen uns, dass wir wieder in der Bundesliga beim HSV zu Gast sein dürfen. Es ist ein toller Klub mit tollen Fans und einem tollen Stadion“, sagt Eintracht-Trainer Dino Toppmöller, der gleichzeitig vor der „Heimstärke“ der Hamburger warnt. „Wir müssen an unsere Leistungsgrenze kommen, um dort Punkte mitzunehmen.“

HSV ist seit drei Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen

Der HSV ist seit drei Liga-Spielen im Volksparkstadion ungeschlagen. Gegen Dortmund, Stuttgart und Bremen holte die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin zuletzt zu Hause sieben Punkte. Diese Erfolgsserie soll gegen Frankfurt fortgesetzt werden. Gerade auswärts zeigt sich die Eintracht immer wieder anfällig.

In sieben Gastspielen kassierten die Frankfurter in dieser Saison bislang 20 Gegentore. Kein anderes Bundesliga-Team ließ an den ersten 14 Spieltagen in der Fremde mehr Gegentreffer zu. Auf der anderen Seite sorgen die Hessen allerdings auch selbst regelmäßig für große Torgefahr. Bereits 17 Treffer erzielten sie in bislang sieben Auswärtsspielen. Im Schnitt fielen damit mehr als fünf Tore pro Frankfurter Gastauftritt.

Frankfurt ist auswärts die Schießbude der Liga

„Da kommt eine Mannschaft auf uns zu, die vor zwei Wochen noch gegen Barcelona konkurrenzfähig war. Wir kommen aus ganz anderen Gefilden“, sagt Merlin Polzin, der einerseits nichts von einer möglichen Defensivschwäche beim Gegner wissen will, auf der anderen Seite aber klar das Ziel formuliert, sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause zu verabschieden. „Dafür dürfen wir uns keine Pause erlauben. Wir wissen, dass wir an die 100 Prozent gehen müssen. Wir wissen, dass wir in jeden Zweikampf gehen müssen. Von der ersten bis zur letzten Minute.“

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Kritik eines Forstexperten: „Hamburg pflanzt zu viele Bäume“

„Hamburg pflanzt zu viele Bäume“ Vermieter Stacey: Mieterin berichtet von sexuellen Übergriffen in der Gemeinschaftsküche

Mieterin berichtet von sexuellen Übergriffen in der Gemeinschaftsküche 70 Jahre Anwerbeabkommen: Fünf Hamburger „Gastarbeiter“ erzählen

Fünf Hamburger „Gastarbeiter“ erzählen Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: St. Pauli plant Millionen-Umbau am Millerntor

St. Pauli plant Millionen-Umbau am Millerntor 28 Seiten Plan 7: Laut und wild! Torfrocks „Bagaluten-Wiehnacht“ & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Miese HSV-Bilanz gegen Frankfurt vor dem Abstieg

Die Fans sollen dabei helfen. Wie in den bisherigen Heimspielen dieser Saison wird das Volksparkstadion ausverkauft sein. Kurios: 57.000 Zuschauer hat es bei der Begegnung zwischen dem HSV und Frankfurt bislang erst einmal gegeben. Das war im Februar 2007. Beim bislang letzten Bundesliga-Gastspiel der Frankfurter im Volkspark waren im Dezember 2017 lediglich 40.983 Zuschauer dabei.

Das könnte Sie auch interessieren: Krasser neuer Marktwert! Vuskovic pulverisiert einen HSV-Rekord

Insgesamt hat es seit der Gründung der Bundesliga bislang 98 Erstliga-Duelle zwischen dem HSV und Frankfurt gegeben. Die Hamburger liegen in der Statistik mit 41 Siegen, 25 Remis und 32 Niederlagen klar in Führung. Der letzte HSV-Sieg gegen die Eintracht liegt allerdings auch schon fast 15 Jahre zurück (1:0 im Januar 2011). Vor dem Abstieg der Hamburger blieben die Frankfurter zwölf Spiele in Folge gegen den HSV ungeschlagen (sieben Siege, fünf Remis).