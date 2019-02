Mit Santos, ohne Hunt: So plant Wolf für Regensburg

Für knapp 90 Minuten schickte Trainer Hannes Wolf seine Mannschaft am Donnerstag auf den Platz. Mit dabei waren auch wieder Aaron Hunt und Douglas Santos.



Beim Trainingsspiel trugen die beiden ein neutrales Leibchen – vor allem als Zeichen, dass sie in den Zweikämpfen noch nicht voll attackiert werden sollen.

Probleme gab es keine. Hunt machte die Hälfte der Einheit mit, Santos war für 80 Minuten dabei. Danach absolvierten beide noch eine individuelle Laufeinheit auf dem Platz. Wie geht es nun für das Duo weiter?



Theoretisch könnten wohl beide schon am Sonntag beim nächsten Spiel in Regensburg wieder auflaufen. Ein Risiko will und wird Wolf aber nicht eingehen, darum soll erst mal nur der Brasilianer Douglas Santos wieder dabei sein, das Hunt-Comeback soll dann eine Woche später beim Heimspiel gegen Fürth folgen.

