Heuer Fernandes zur WM? Effenberg sieht den HSV-Torwart „nicht so weit weg“

Daniel Heuer Fernandes gehört beim HSV in dieser Saison zu den großen Stützen und Leistungsträgern. Dass bislang nur fünf Teams in der Bundesliga weniger Gegentore kassiert haben als die Hamburger, ist auch sein Verdienst. Wie es für ihn im Sommer weitergeht, ist allerdings noch offen. Neben der Frage einer Vertragsverlängerung wird rund um den Keeper zunehmend auch über das Thema Nationalmannschaft gesprochen. Jetzt hat Heuer Fernandes einen weiteren prominenten Fürsprecher.

Seit 2019 spielt Heuer Fernandes für den HSV. Unumstritten war er in dieser Zeit nicht immer – letztlich setzte er sich aber stets gegen die Konkurrenz durch. Auf der großen Bühne Bundesliga wird seine Qualität nun noch stärker wahrgenommen. Nach René Adler machte sich jetzt auch Stefan Effenberg für den 33-Jährigen stark und brachte ihn als Kandidaten für die deutsche Nationalmannschaft ins Spiel.

Nicht nur die sportliche Qualität spricht für „Ferro“

„Er hat es sich verdient, dass er vielleicht in das Blickfeld der Nationalmannschaft als Backup bei einer Weltmeisterschaft kommt“, erklärte Effenberg am Sonntag in der Sport1-Sendung „Doppelpass“. Als Begründung lieferte er gleich mehrere Argumente.

„Ferro ist 100 Prozent loyal. Auch in schwierigen Situationen. Er würde sich 100 Prozent einfügen“, sagte Effenberg, der zugleich von der Qualität des Torhüters überzeugt ist. „Er hat sich sportlich in Hamburg durchgesetzt und ist ein wichtiger Faktor für den HSV. Er entscheidet als Torwart Spiele und zieht auch Punkte. Es spricht eigentlich nichts dagegen, Heuer Fernandes als dritten Torwart mitzunehmen. Wenn wir über die Nationalmannschaft reden: Wer ist da auf zwei und wer auf drei? Ich glaube, dass Ferro gar nicht so weit weg ist.“

Viele nette Worte, die auch Claus Costa gefielen, der am Sonntag ebenfalls zu Gast im „Doppelpass“ war. „Ich habe natürlich nichts dagegen und würde mich für Ferro sehr freuen“, sagte der HSV-Sportdirektor – und lobte nicht nur die sportlichen Qualitäten des Keepers: „Er ist in der Gruppe sehr angesehen. Sein Wort hat Gewicht. Wir sind glücklich, dass wir ihn haben.“

Geplant ist, dass sich das – unabhängig vom Thema Nationalmannschaft – auch in der kommenden Saison nicht ändert. Im Hintergrund wird weiter an einer Vertragsverlängerung gearbeitet. Costa dazu: „Wir sind in guten Gesprächen. Ferro weiß genau, was er am HSV hat, wir wissen sehr gut, was wir an ihm haben. Er ist ein wichtiger Rückhalt für uns.“