Im letzten HSV-Testspiel der Sommervorbereitung in Toulouse werden mit Warmed Omari und Miro Muheim zwei Abwehr-Akteure fehlen. Das hat Auswirkungen auf die Anfangsformation.

Die HSV-Startelf für die Generalprobe in Toulouse wird auf jeden Fall anders aussehen als die Aufstellung beim bisher letzten Testspiel gegen OSC Lille (2:2). Denn Warmed Omari tritt die Reise nach Frankreich aus privaten Gründen nicht mit an, weshalb Merlin Polzin einen anderen Nebenmann für Jordan Torunarigha und Nicolás Capaldo in der Abwehr benennen muss. Und noch ein Defensivprofi fällt neun Tage vor dem Pflichtspielauftakt aus.

Es handelt sich um Miro Muheim, der wie der ebenfalls angeschlagene Emir Sahiti nicht am Abschlusstraining teilnehmen konnte. Der Schweizer hat muskuläre Probleme und wird am Samstag (19 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) nicht spielen können. Das bedeutet, dass Youngster Louis Lemke, wie in den bisherigen Tests des Sommers, in Abwesenheit von Muheim erneut in der Anfangsformation stehen wird.

HSV-Talent Lemke könnte auch im DFB-Pokal starten

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Der 16-Jährige hatte bereits gegen Lille 90 Minuten absolviert – Muheim nach seinem WM-Urlaub lediglich 45 – und hat gute Chancen, sogar in der ersten DFB-Pokal-Runde in Verl (24. August, 18 Uhr) auf der linken Seite zu beginnen.

Louis Lemke spielt sich beim HSV gerade in den Vordergrund. WITTERS

Eine offene Frage ist, wen Polzin in Toulouse direkt hinter Lemke aufbieten wird, als halblinken Innenverteidiger. Torunarigha wird in der Mitte gebraucht, solange kein neuer Abwehrchef präsentiert wird, und Omari, der gegen Lille angefangen hatte, fällt aus. Profitieren könnte der 19-jährige Shafiq Nandja, der in der Vorbereitung einen stabilen Eindruck hinterlässt und in der Hierarchie derzeit sogar vor Abgangskandidat Daniel Elfadli einzuordnen ist.

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Weitere Startelfwechsel im Vergleich zum letzten Auftritt sind möglich. Albert Grønbæk ist im angepassten 3-4-2-1-System normalerweise gesetzt und wieder fit nach dem Verletzungsschreck um sein Knie am vergangenen Samstag. Womöglich will Polzin bei dem Dänen aber kein Rest-Risiko eingehen. In dem Fall würde neben Otto Stange wohl Martin Adeline die zweite Zehner-Position bekleiden. Auch Immanuel Pherai ist nach kleineren Beschwerden wieder eine Option.

Poulsen ist im HSV-Sturm nicht automatisch gesetzt

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Im Sturmzentrum durfte bisher stets Yussuf Poulsen loslegen. Dass der Ex-Kapitän gut durch die Vorbereitung kommt und seine Einsatzzeit kürzlich auf 45 Minuten steigern konnte, bedeutet aber nicht, dass er automatisch gesetzt ist. In Frankreich könnte sich Patson Daka, zuletzt als Joker sehr auffällig und treffsicher, erstmals von Beginn an zeigen.

Im Tor dürfte Daniel Heuer Fernandes wieder reinrotieren, nachdem Ersatzkeeper Sander Tangvik in der Vorwoche den Vorzug erhalten hatte. Polzin kündigte am Dienstag an, dass er die Spielzeit jetzt nicht mehr so sehr verteilen wird. Stattdessen will der Trainer gegen Toulouse seine vermeintliche A-Formation einspielen lassen. Wobei die Ausfälle Muheim und Omari genauso wie Grønbæk gesondert betrachtet werden müssen.

Außerdem will der HSV in den kommenden Wochen noch mindestens drei Zugänge mit Startplatz-Anspruch verpflichten – für die Abwehrmitte, die rechte Schiene und den zentralen Sturm. Klare Indizien wird das Gastspiel am Samstagabend dennoch liefern.