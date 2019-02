Millionenmacher Mutzel: Diese Spieler entdeckte der neue HSV-Sportdirektor

In der Regel ist es so, dass ein Sportdirektor einen Kader zusammenstellen soll, der dem Verein mittel- und langfristig zum Erfolg verhilft. Bei Michael Mutzel und dem HSV ist das nur die halbe Wahrheit. Er muss in Hamburg zum Millionen-Macher werden.

Am 1. April steigt der bisherige Chefscout von 1899 Hoffenheim ein, sein Auftrag ist klar definiert: Er soll Spieler finden, die günstig sind, aber das Potenzial haben, ihren Marktwert möglichst schnell und deutlich zu steigern. Durch kluge Transfers will sich der HSV in den kommenden Jahren sanieren – und Mutzel gebührt dabei eine Hauptrolle.

„Wir stehen vor großen Herausforderungen und wollen maximale Kompetenz im sportlichen Bereich, um die Aufgaben anzugehen“, hatte Sportvorstand Ralf Becker nach der Verpflichtung des 39-Jährigen gesagt und erklärt, dass es wichtig sei, sich „breiter aufzustellen“.

Im Tagesgeschäft wird es so aussehen, dass Mutzel in erster Linie junge, entwicklungsfähige Spieler zum HSV locken soll, die schon ein oder zwei Jahre später mit Gewinn weiterverkauft werden können. Die nötige Expertise bringt der Ex-Profi mit, er war Nachwuchsboss der TSG, kennt den Markt.

Dass Mutzel ein feines Näschen hat für „kickendes Kapital“, stellte er seit Februar 2016 für Hoffenheim unter Beweis. Beispiele: Er war maßgeblich beteiligt an den Transfers von Kapitän Kevin Vogt (für drei Millionen Euro aus Köln verpflichtet, heutiger Marktwert laut „transfermarkt.de”: 17 Millionen Euro), Kerem Demirbay (für 1,7 Millionen Euro vom HSV geholt, Marktwert laut „transfermarkt.de: 20 Millionen Euro), Sandro Wagner (für 2,8 Millionen Euro von Darmstadt verpflichtet, für 13 Millionen Euro an den FC Bayern verkauft) oder Nico Schulz (für drei Millionen Euro aus Gladbach geholt, Marktwert laut „transfermarkt.de: 20 Millionen Euro).

