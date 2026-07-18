Kaum wurde Luka Vuskovic bei Brighton & Hove Albion vorgestellt, beweist er in einem Interview auch schon sein großes Selbstvertrauen. Der Ex-HSV-Star blickt zurück und will den Premier-League-Titel.

Seit dieser Woche wird wieder trainiert bei Brighton & Hove Albion. Fabian Hürzeler bat den Großteil seiner Profis zurück auf den Übungsplatz. Neben anderen WM-Fahrern fehlte bislang auch Vuskovic, der sich noch etwas erholen darf vom Turnier. Die Schlagzeilen rund um den Premier-League-Klub bestimmt der 19-Jährige dieser Tage trotzdem. Vuskovic wurde unter der Woche offiziell präsentiert – und sprach danach nicht nur über die Gespräche mit Ex-St. Pauli-Coach Hürzeler, sondern auch über seine HSV-Vergangenheit.

Die Zeit im Volkspark ließ ihn reifen und verstehen, worauf es ankommt, wenn man nicht zu den Spitzenteams eines Landes gehört. „Die wichtigste Lektion aus meiner Zeit in der Bundesliga war, dass der Teamgeist das Wichtigste ist“, sagt Vuskovic in einem Portrait, das auf der Website seines neuen Klubs veröffentlicht wurde.

Vuskovic lobt Ex-HSV-Kollegen: „Jeder gab 100 Prozent“

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Seit der Verpflichtung des Kroaten verfügt Brighton laut transfermarkt.de über einen Gesamtmarktwert von 660 Millionen Euro. Der HSV bringt es aktuell, da neben Vuskovic unter anderem auch Ex-Leihgabe Fábio Vieira nicht mehr da ist, auf 95,15 Millionen Euro. Doch der junge Abwehrmann weiß, dass man im Volkspark auch mit begrenzten wirtschaftlichen Mitteln die Ziele erreichen kann.





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„Der HSV gehörte weder finanziell noch individuell zu den besten Mannschaften“, reflektiert Vuskovic. „Aber jeder Spieler gab in jedem Spiel 100 Prozent, von den Ersatzspielern bis zu den Startern.“ Er gehörte in Hamburg der letzteren Kategorie an, denn er stand bei seinen wettbewerbsübergreifend 30 HSV-Einsätzen bis auf zwei Ausnahmen stets in der Startelf.

Ex-HSV-Star hatte „viele andere Angebote“

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In Brighton muss sich Vuskovic gegen neue Konkurrenten durchsetzen. Die „Seagulls“ verpflichteten zuletzt auch die Innenverteidiger Pascal Struik (26) und Michael Svoboda (27), an dem auch Claus Costa dran war – vergebens. Während der HSV-Sportdirektor weiterhin nach dem neuen Abwehrchef für Merlin Polzin fahndet, hat Hürzeler seinen wohl größten Wunschspieler bereits bekommen: Vuskovic.

„Es gab viele andere Angebote, aber sobald ich mit dem Trainer gesprochen hatte, stand fest: Brighton ist meine erste Wahl“, verrät der HSV-Liebling aus der Vorsaison. Vuskovic war nach den Gesprächen mit Hürzeler überzeugt, dass der Tabellenachte der zurückliegenden Premier-League-Spielzeit der richtige Verein für seine mit viel Bedacht geplante Karriere ist. „Er (Hürzeler; d. Red.) erklärte mir seinen Spielstil, und der gefällt mir wirklich gut“, schwärmt Vuskovic von den Ideen seines neuen Trainers und urteilt: „Die Liga gehört mit Sicherheit zu den besten der Welt, und mir gefällt das Projekt hier sehr.“

Vuskovic will mit Brighton in die Champions League

Brighton hat sich den Ruf erarbeitet, verheißungsvolle Talente zu Spielern mit Weltklasseformat zu entwickeln. Der Ecuadorianer Moises Caisedo (FC Chelsea; Marktwert: 100 Millionen Euro), Spaniens Europameister Marc Cucurella (wechselte kürzlich für 55 Millionen Euro zu Real Madrid) oder Argentiniens Weltmeister Alexis Mac Allister (FC Liverpool; 70 Millionen Euro) – sie alle reiften einst beim Hürzeler-Klub.

„Ich denke, dieser Verein ist die größte Talentschmiede der Welt. Es gibt einem noch mehr Selbstvertrauen und Motivation, zu wissen, dass der Verein einen so sehr will“, beschreibt Vuskovic die Gründe seiner Wechselentscheidung. Die Perspektive, die Ex-Kiezklub-Coach Hürzeler ihm erklärte, tat ihr Übriges. „Der Trainer und ich sprechen viel über meinen Spielstil und wie er sich das Team vorstellt. Ich denke, es passt gut zusammen“, erzählt Vuskovic und verspricht: „Ich werde mein Bestes geben, um das allen zu beweisen.“

Mit offensiven Ansagen hält er sich nicht zurück. Mit dem HSV ging es im Vorjahr darum, die Klasse zu halten, in Brighton träumt Vuskovic jetzt groß. „Man will alles erreichen – eine glückliche Familie, eine Frau und Kinder haben“, sagt er und schiebt das Sportliche nach: „Persönlich möchte ich so viele Spiele wie möglich in der Premier League bestreiten. Mit der Mannschaft möchte ich die Meisterschaft gewinnen und mich für die Champions League qualifizieren. Das sind große Ziele, und wir werden alles daransetzen, sie zu erreichen.“