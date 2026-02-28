Nigeria? England? Oder doch Dubai? Philip Otele weiß noch nicht, wo er nach seiner Karriere leben möchte. Der 26-Jährige hat schon vieles gesehen, exotische Eindrücke gewonnen und einen Weg hinter sich, den so wohl noch nie ein Profi gegangen ist. Sein letzter Wechsel: die Leihe vom FC Basel zum HSV. In der MOPO erklärt Otele, wie er ohne richtige Fußball-Ausbildung plötzlich den Durchbruch schaffte. Der Flügelspieler erzählt von seiner Kindheit in Afrika, von der Liebe zu seinen Eltern, von seinem Uni-Leben und einer Einladung vom FC Arsenal. Es geht um einen Ex-Bayern-Star, Neymar – und seine HSV-Zukunft.



