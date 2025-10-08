„Mein Vater hört deinen Podcast“: HSV-Talent sorgt für großen Lacher

Mit diesem Interview zauberte Otto Stange sicherlich auch einigen HSV-Fans ein Lächeln ins Gesicht. „Mir geht’s gut, aber natürlich vermisse ich Hamburg“, sagte der ausgeliehene Stürmer am Sonntagnachmittag bei Sky, direkt nach dem 4:0-Sieg seines vorübergehenden Klubs SV Elversberg beim 1. FC Magdeburg. „Ich habe mich gut eingelebt“, ergänzte Stange in dem Gespräch, das auch ein berühmter deutscher Podcaster verfolgte. Daraus ergab sich dann eine lustige Geschichte, in der es auch um Ottos Papa Josh Stange geht.

Tommi Schmitt erzählte die Anekdote in der neuen Folge „Copa TS“. Zu Gast in dem Fußball-Podcast war diesmal – wie schon vor fünf Wochen – Danny da Costa. Und der Mainzer Verteidiger musste laut loslachen, als er die Story von Schmitt hörte. „Gestern habe ich ein Interview gesehen im Fernsehen“, setzte der Moderator an – und spielte damit auf Otto Stanges Besuch bei Sky an. „Ich hoffe, es ist okay, dass ich das hier jetzt erzähle“, führte Schmitt fort. „Ich mache es jetzt einfach mal, es ist ja lieb gemeint.“ Und dann begann er, die witzige Episode vorzutragen.

Otto Stange

„Otto Stange, Stürmer vom HSV, der ausgeliehen ist an Elversberg, hat ein ganz sympathisches Interview gegeben, in dem er gesagt hat, dass er Hamburg so ein bisschen vermisst“, erzählte Schmitt das Mediengespräch nach. „Ein ganz niedliches Interview“, betonte der 36-Jährige. „Und dann dachte ich so: Elversberg, die sind so gut, ich muss mich mal mehr mit denen beschäftigen.“ Und deshalb sei er Stange „reingefolgt bei Instagram“. Das habe der HSV-Youngster natürlich in seiner App gesehen. „Und dann“, so Schmitt, „hat er mir prompt geschrieben: Ach wie cool, mein Vater hört immer deinen Podcast.“ Otto Stange schrieb dem Podcaster, der schon vorher wegen des Comedy-Formats „Gemischtes Hack“ berühmt geworden war, also, dass sein Papa Josh ihm regelmäßig zuhören würde.

HSV-Leihgabe Otto Stange (r.) konnte schon bei seinem Elversberg-Debüt glänzen. imago/Jan Huebner HSV-Leihgabe Otto Stange (r.) konnte schon bei seinem Elversberg-Debüt glänzen.

Diese Nachricht brachte Schmitt zum Lachen, schien ihm sogar etwas unangenehm zu sein. „Das war kurz vor dem Schlafengehen so ein richtiger Nieren-Punch“, berichtete er im Podcast lachend. Da Costa amüsierte sich ebenfalls gut hörbar über die Geschichte. Und auch einige Fans gefällt es, wie lustig Stange auf Schmitts Instagram-„Follow“ reagierte. „Ich vermisse ihn“, schrieb eine HSV-Anhängerin auf X. Der 18-Jährige spielt bis Sommer für Elversberg.

Sein Start bei der SVE verlief blendend, in jeder seiner drei Partien für seinen Leihklub war er an mindestens einem Tor beteiligt. Zum 4:1-Sieg in Braunschweig steuerte er als Joker zwei Vorlagen bei, beim 1:0 gegen Holstein Kiel erzielte er per Elfmeter den späten Siegtreffer und auch am Sonntag in Magdeburg traf er als Einwechselspieler. Hinterher durfte er dann erstmals als Elversberger im Fernsehen sprechen – die Grundlage des Podcast-Lachers.