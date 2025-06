Mehrere Millionen Gewinn! HSV-Aufstieg lässt Marktwerte explodieren

Der ersehnte Aufstieg des HSV und die damit verbundene Rückkehr in die Bundesliga schlägt sich auch im Marktwert des Kaders nieder. Bei den Marktwert-Neubewertungen des Portals „Transfermarkt.de“ gibt es fast nur Gewinner bei den Hamburgern, einige von ihnen konnten ihren Wert im Endspurt der Saison sogar um mehrere Millionen Euro steigern. Doch ausgerechnet der neue wertvollste Spieler des HSV wird nicht zum Bundesliga-Kader 2025/26 gehören.

Führungsspieler, Dauerbrenner, Erfolgsgarant: Dass Ludovit Reis mit seinen Auftritten beim HSV Begehrlichkeiten geweckt hat, ist keine Überraschung. Alles deutet darauf hin, dass der 25-Jährige den Verein in Richtung Club Brügge verlassen wird. Schon bevor der Deal offiziell wird, ist aber klar: Reis ist unabhängig von seinem Abgang einer der größten Gewinner des HSV-Aufstiegs. Sein Marktwert macht einen kräftigen Satz, verdoppelt sich von 3,5 auf sieben Millionen Euro und macht Reis zum (noch) neuen wertvollsten Spieler im HSV-Kader.

HSV-Marktwerte: Reis und Königsdörffer legen kräftig zu

Mit dem Abgang des Niederländers rutscht dann aber ein anderer HSV-Profi an die Spitze der Marktwert-Rangliste: Ransford Königsdörffer, der mit 14 Toren und drei Vorlagen maßgeblich zum Aufstieg beigetragen hat, ist neben Reis der größte Gewinner. Auch der Wert des 23-Jährigen verdoppelt sich von drei auf sechs Millionen Euro, was den vierfachen Nationalspieler Ghanas ab der kommenden Spielzeit zum HSV-Spitzenreiter in Sachen Marktwerte macht.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der bislang am höchsten taxierte Hamburger, Adam Karabec, gehört hingegen zu den wenigen Verlierern des HSV-Frühjahrs. Im März erst war sein Marktwert auf fünf Millionen Euro erhöht worden, nun geht’s für den 21-jährigen Leihspieler von Sparta Prag direkt wieder eine Million runter auf vier Millionen Euro – es ist eine der größten Abwertungen der gesamten 2. Liga. Damit ist Karabec nun genauso viel wert wie Miro Muheim (27), der sich von drei auf vier Millionen Euro verbessert hat.

HSV-Aufstieg steigert Marktwert von Elfadli, Dompé & Co.

Ebenfalls höher bewertet werden künftig Daniel Elfadli (28) und Jean-Luc Dompé (29), die durch den Aufstieg beide jeweils von 2,5 auf 3,5 Millionen Euro aufgewertet werden. Über einen höheren Marktwert freuen dürfen sich daneben die beiden Youngster Fabio Baldé (19) und William Mikelbrencis (21) sowie Emir Sahiti (26), die allesamt statt bislang 1,5 nun zwei Millionen Euro wert sind. Leicht nach oben geht es auch für Davie Selke (30, von drei auf 3,5 Millionen Euro) und Daniel Heuer Fernandes (32, von 700.000 auf 900.000 Euro).

Neben Karabec mussten jedoch noch ein paar HSV-Profis Einbußen bei ihren Marktwerten hinnehmen. Marco Richter (27) und Silvan Hefti (27) verlieren beide jeweils 500.000 Euro an Wert – bei Richter geht’s von zwei auf 1,5 Millionen Euro runter, bei Hefti von 1,5 auf eine Million Euro. Auch Adedire Mebude (21) wurde von 1,5 auf eine Million Euro abgewertet, HSV-Urgestein Bakery Jatta (27) rutscht von 1,3 auf eine Million Euro ab und Kapitän Sebastian Schonlau (30) ist statt einer Million künftig nur noch 800.000 Euro wert.

Das könnte Sie auch interessieren: „Kaum möglich, ihn umzustimmen“: Hrubesch-Hammer beim HSV

Bei dem großen Sommer-Update von „Transfermarkt.de“ werden alle Spieler-Marktwerte neu bewertet und dabei neben der Performance in der vergangenen Saison auch das Alter, die Zukunftsperspektive und das Entwicklungspotenzial berücksichtigt.