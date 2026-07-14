Auch drei Wechsel-Kandidaten des HSV waren am Montag beim Training im Volkspark noch dabei. In Kürze aber dürften für sie wegweisende Gespräche mit Trainer Merlin Polzin anstehen.

Endlich rollt der Ball auch wieder im Volkspark: HSV-Trainer Merlin Polzin wurde von den Fans am Montag freudig begrüßt. TimGroothuis

Auch ihre Autogramme waren am Montag bei den HSV-Fans begehrt. Immanuel Pherai, Emir Sahiti und Joel Agyekum schrieben sich nach der ersten Sommer-Einheit im Volkspark die Finger wund und waren auch für den einen oder anderen kurzen Plausch mit dem Anhang zu haben. Wie lange aber wird das Trio noch beim HSV trainieren?

Bereits in der vergangenen Woche kündigte Merlin Polzin an, mit möglichen Wechselkandidaten Klartext zu sprechen. „Mir ist es wichtig, dass man ehrlich ist und alles klar kommuniziert“, hatte der 35-Jährige gesagt. „Das haben wir so immer getan. Die Jungs können sich darauf verlassen, dass ich klar Stellung beziehe und nicht irgendwie schwammig werde.“

Die HSV-Profis Sahiti, Pherai und Agyekum dürften gehen

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Angesprochen fühlen dürfen sich in erster Linie die in der Vorsaison verliehenen Sahiti (Maccabi Tel Aviv), Pherai (Elversberg) und Agyekum (Viktoria Köln), die der Verein gern erneut abgeben würde. Doch auch knapp eine Woche nach dem Start in die Sommer-Vorbereitung hat es noch keine klaren Zukunftsgespräche gegeben.

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„Jeden Spieler, der jetzt hier ist, behandle ich so, als wäre er 34 Spieltage lang ein Teil von uns“, bekannte Polzin am Montag. Zwar würden Sportdirektor Claus Costa und Sportvorständin Kathleen Krüger im Hintergrund Gespräche führen. Polzin aber freut sich erst mal, „die Jungs wiederzusehen. Ob das dazu führt, dass die auch am Ende noch da sind, werden wir in den nächsten Wochen sehen“.

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Am Wochenende reist der HSV ins Österreich-Trainingslager

Polzins Plan steht. Insbesondere in den Tagen des Österreich-Trainingslagers in Längenfeld (19. bis 25. Juli), in dem der HSV-Tross noch enger zusammenrücken wird, sind zahlreiche Gespräche geplant. Dort dürfte der eine oder andere Profi auch erfahren, wo er bei Polzin steht. Einen Austausch dieser Art erhofft sich zum Beispiel auch Daniel Elfadli, der im Verlauf des Sommers durchaus noch zu einem Wechselkandidaten werden könnte. Zu den Verkaufskandidaten zählen bei passenden Angeboten auch Jean-Luc Dompé und Fabio Baldé.

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Aktuell aber stehen diesbezüglich Sahiti, Pherai und Agyekum in der ersten Reihe. Derzeit ist Polzin über jeden Profi froh, der ihm zur Verfügung steht. „Wir haben ja auch schon bald die ersten Testspiele“, sagt er. „Da haben die Jungs die Chance, sich wieder anzubieten.“ Erstmals ist dies am kommenden Samstag bei Rapid Wien (19 Uhr) der Fall. Allerdings ist kaum davon auszugehen, dass sich die Perspektive des Trios beim HSV unter Polzin grundlegend verändert.

Deshalb gilt: Sollten Klubs Interesse haben, könnte es bei dem Trio schnell gehen und der HSV die nächsten Abgänge verzeichnen nach Ransford Königsdörffer (Mainz), William Mikelbrencis (noch ohne neuen Verein), Robert Glatzel (Wolfsburg), Noah Katterbach (Leihe nach Braunschweig), Aboubaka Soumahoro (Leihe nach Mallorca) sowie den Leihspielern Philip Otele (zurück nach Basel), Damion Downs (wieder in Southampton), Giorgi Gocholeishvili (Donezk) und Luka Vuskovic (vor dem Wechsel von Tottenham nach Brighton). Um Fábio Vieira (vorerst zurück bei Arsenal) kämpfen die Bosse noch.